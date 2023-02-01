https://ria.ru/20230201/donetsk-1848829021.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 0.04 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:43
2023-02-01T00:43
2023-02-01T01:01
специальная военная операция на украине
происшествия
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нато
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 0.04 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230201/gorlovka-1848828799.html
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происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
00:43 01.02.2023 (обновлено: 01:01 01.02.2023)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка