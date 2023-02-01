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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/donetsk-1848829021.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 0.04 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:43
2023-02-01T01:01
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 0.04 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230201/gorlovka-1848828799.html
россия
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
00:43 01.02.2023 (обновлено: 01:01 01.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 0.04 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.04 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
00:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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