https://ria.ru/20230201/doklad-1849034235.html

МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ

МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ - РИА Новости, 01.02.2023

МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ

Доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch о том, что украинские войска применяли противопехотные мины "Лепесток" в Изюме могут... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:26

2023-02-01T17:26

2023-02-01T17:53

в мире

изюм (город)

россия

мария захарова

human rights watch

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch о том, что украинские войска применяли противопехотные мины "Лепесток" в Изюме могут изъять из обращения в подконтрольных СМИ и видоизменить, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова обратила внимание на то, что во вторник организация Human Rights Watch сообщила, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины "Лепесток" в Изюме, в результате чего погибли 11 мирных жителей."Я думаю, что сейчас с материалами может произойти то же самое, что происходило с их предыдущими материалами и с предыдущими материалами аналогичных структур - их просто будут изымать из обращения в подконтрольных СМИ, их будут видоизменять, как я это уже и видела и наблюдала вчера", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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в мире, изюм (город), россия, мария захарова, human rights watch