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МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
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МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ
МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ
Доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch о том, что украинские войска применяли противопехотные мины "Лепесток" в Изюме могут... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:26
2023-02-01T17:53
в мире
изюм (город)
россия
мария захарова
human rights watch
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch о том, что украинские войска применяли противопехотные мины "Лепесток" в Изюме могут изъять из обращения в подконтрольных СМИ и видоизменить, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова обратила внимание на то, что во вторник организация Human Rights Watch сообщила, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины "Лепесток" в Изюме, в результате чего погибли 11 мирных жителей."Я думаю, что сейчас с материалами может произойти то же самое, что происходило с их предыдущими материалами и с предыдущими материалами аналогичных структур - их просто будут изымать из обращения в подконтрольных СМИ, их будут видоизменять, как я это уже и видела и наблюдала вчера", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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в мире, изюм (город), россия, мария захарова, human rights watch
В мире, Изюм (город), Россия, Мария Захарова, Human Rights Watch
17:26 01.02.2023 (обновлено: 17:53 01.02.2023)
 
МИД: доклад HRW о бомбежке "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ

Захарова: доклад HRW о бомбежке минами "Лепестками" Киевом изымут из украинских СМИ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch о том, что украинские войска применяли противопехотные мины "Лепесток" в Изюме могут изъять из обращения в подконтрольных СМИ и видоизменить, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на то, что во вторник организация Human Rights Watch сообщила, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины "Лепесток" в Изюме, в результате чего погибли 11 мирных жителей.
"Я думаю, что сейчас с материалами может произойти то же самое, что происходило с их предыдущими материалами и с предыдущими материалами аналогичных структур - их просто будут изымать из обращения в подконтрольных СМИ, их будут видоизменять, как я это уже и видела и наблюдала вчера", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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В миреИзюм (город)РоссияМария ЗахароваHuman Rights Watch
 
 
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