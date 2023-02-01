Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/agitatory-1849054154.html
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации
Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:08
2023-02-01T18:30
общество
россия
санкт-петербург
ленинград
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас как никогда высока, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. В интервью "Российской газете" Мухитов рассказал, что школьники Санкт-Петербурга, перед которыми он выступал на днях по случаю 79-летия прорыва блокады Ленинграда, знают о подвиге жителей осажденного города на Неве. "При этом молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны", - посетовал Мухитов. Он рассказал, что именно считает причинами такой неосведомленности молодых людей."Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию", - сказал Мухитов. По его словам, у некоторых молодых людей нет комплексного понимания о причинах начала специальной военной операции, поскольку они привыкли получать короткую, лишенную анализа информацию. "Порой черпают факты из зарубежных каналов, а знания о войнах и международных конфликтах вообще получают из компьютерных игр", - добавил Мухитов.
https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html
https://ria.ru/20230201/listovki-1848970135.html
россия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, ленинград, совет безопасности рф
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Совет Безопасности РФ
18:08 01.02.2023 (обновлено: 18:30 01.02.2023)
 
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации

Совбез: агитаторы должны помочь населению России распознавать ложь о спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас как никогда высока, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
В интервью "Российской газете" Мухитов рассказал, что школьники Санкт-Петербурга, перед которыми он выступал на днях по случаю 79-летия прорыва блокады Ленинграда, знают о подвиге жителей осажденного города на Неве.
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 18:04Специальная военная операция на Украине
В Совбезе заявили, что уехавшие из России подставили ей подножку
"При этом молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны", - посетовал Мухитов.
Он рассказал, что именно считает причинами такой неосведомленности молодых людей.
"Сотни телеканалов и радиостанций специализируются на развлечениях, а тысячи телеграм-каналов тиражируют слухи либо ложь", - сказал Мухитов.
"Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию", - сказал Мухитов.
По его словам, у некоторых молодых людей нет комплексного понимания о причинах начала специальной военной операции, поскольку они привыкли получать короткую, лишенную анализа информацию. "Порой черпают факты из зарубежных каналов, а знания о войнах и международных конфликтах вообще получают из компьютерных игр", - добавил Мухитов.
Злоумышленники с помощью листовок собирают личные данные жителей России
Вчера, 14:47Специальная военная операция на Украине
На Кубани появились мошеннические листовки о спецоперации
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургЛенинградСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала