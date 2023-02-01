https://ria.ru/20230201/agitatory-1849054154.html
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации
Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:08
2023-02-01T18:08
2023-02-01T18:30
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас как никогда высока, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. В интервью "Российской газете" Мухитов рассказал, что школьники Санкт-Петербурга, перед которыми он выступал на днях по случаю 79-летия прорыва блокады Ленинграда, знают о подвиге жителей осажденного города на Неве. "При этом молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны", - посетовал Мухитов. Он рассказал, что именно считает причинами такой неосведомленности молодых людей."Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию", - сказал Мухитов. По его словам, у некоторых молодых людей нет комплексного понимания о причинах начала специальной военной операции, поскольку они привыкли получать короткую, лишенную анализа информацию. "Порой черпают факты из зарубежных каналов, а знания о войнах и международных конфликтах вообще получают из компьютерных игр", - добавил Мухитов.
https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html
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общество, россия, санкт-петербург, ленинград, совет безопасности рф
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Совет Безопасности РФ
18:08 01.02.2023 (обновлено: 18:30 01.02.2023)
В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации
Совбез: агитаторы должны помочь населению России распознавать ложь о спецоперации
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас как никогда высока, заявил
помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
В интервью "Российской газете" Мухитов рассказал, что школьники Санкт-Петербурга
, перед которыми он выступал на днях по случаю 79-летия прорыва блокады Ленинграда
, знают о подвиге жителей осажденного города на Неве
.
"При этом молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны", - посетовал Мухитов.
Он рассказал, что именно считает причинами такой неосведомленности молодых людей.
"Сотни телеканалов и радиостанций специализируются на развлечениях, а тысячи телеграм-каналов тиражируют слухи либо ложь", - сказал Мухитов.
"Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию", - сказал Мухитов.
По его словам, у некоторых молодых людей нет комплексного понимания о причинах начала специальной военной операции, поскольку они привыкли получать короткую, лишенную анализа информацию. "Порой черпают факты из зарубежных каналов, а знания о войнах и международных конфликтах вообще получают из компьютерных игр", - добавил Мухитов.