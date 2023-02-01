https://ria.ru/20230201/agitatory-1849054154.html

В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации

В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023

В Совбезе отметили важность умения распознавать фейки о спецоперации

Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:08

2023-02-01T18:08

2023-02-01T18:30

общество

россия

санкт-петербург

ленинград

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разъяснительную работу, помогающую распознавать фейки о спецоперации, надо организовать среди всех слоев населения России, потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас как никогда высока, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. В интервью "Российской газете" Мухитов рассказал, что школьники Санкт-Петербурга, перед которыми он выступал на днях по случаю 79-летия прорыва блокады Ленинграда, знают о подвиге жителей осажденного города на Неве. "При этом молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны", - посетовал Мухитов. Он рассказал, что именно считает причинами такой неосведомленности молодых людей."Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию", - сказал Мухитов. По его словам, у некоторых молодых людей нет комплексного понимания о причинах начала специальной военной операции, поскольку они привыкли получать короткую, лишенную анализа информацию. "Порой черпают факты из зарубежных каналов, а знания о войнах и международных конфликтах вообще получают из компьютерных игр", - добавил Мухитов.

https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html

https://ria.ru/20230201/listovki-1848970135.html

россия

санкт-петербург

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, ленинград, совет безопасности рф