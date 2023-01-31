https://ria.ru/20230131/yakutsk-1848589696.html
В Якутске потеплело до минус 39
В Якутске потеплело до минус 39 - РИА Новости, 31.01.2023
В Якутске потеплело до минус 39
Пятидесятиградусные морозы в Якутске отступили, во вторник температура воздуха в городе поднялась до минус 39 градусов, сообщает Якутское управление по... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:30
2023-01-31T10:30
2023-01-31T10:33
общество
якутск
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республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Пятидесятиградусные морозы в Якутске отступили, во вторник температура воздуха в городе поднялась до минус 39 градусов, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее метеорологи предупреждали, аномально холодная погода в Якутске с отклонением от нормы на 7 и более градусов сохранится до конца января. Школьники в Якутске из-за сильного мороза две недели учились дистанционно. В пятницу актированные дни отменили для учащихся старших классов, дома остались учиться дети с первого по восьмой классы. "В течение дня преимущественно без осадков, туман, ветер северо-западный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 37, минус 39 градусов. Первого февраля дневная температура ожидается в пределах минус 35, минус 37 градусов", - говорится в прогнозе.
https://ria.ru/20230124/oskar-1847161392.html
https://ria.ru/20230128/morozy-1847888990.html
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общество, якутск, россия, республика саха (якутия)
Общество, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия)
10:30 31.01.2023 (обновлено: 10:33 31.01.2023)
В Якутске потеплело до минус 39
В Якутске отступили пятидесятиградусные морозы, потеплело до минус 39