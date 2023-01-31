В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки
В Дагестане начальника отдела Ространснадзора Альдерова будут судить за взятки с коллег
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд ждет начальника транспортного контроля Ространснадзора по Дагестану Амирсултана Альдерова, который набрал взяток от подчиненных на 1,2 миллиона рублей, сообщает СК РФ во вторник.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника территориального отдела транспортного контроля по республике Дагестан межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Амирсултана Альдерова... Уголовное дело направлено в суд", - сказали в ведомстве.
Фигуранту вменяют получение взяток с помощью вымогательства. По данным следствия, Альдеров, когда еще был в должности замначальника дагестанского отдела Ространснадзора, в октябре-ноябре 2020 года вымогал деньги у подчиненных - и получил в общей сумме 1,2 миллиона рублей.
Как выяснил СК РФ, деньги предназначались за "помощь в их трудоустройстве" в территориальный отдел транспортного контроля по Дагестану, куда переходил на работу Альдеров.
"В ходе следствия для обеспечения возможного наказания в виде штрафа наложен арест на имущество Альдерова – нежилое здание, огнестрельное нарезное и гладкоствольное оружие, денежные средства в сумме более 11 миллионов рублей и 138 тысяч 600 долларов", - добавили в ведомстве.
Еще одно уголовное дело против Альдерова - за другие факты коррупции в составе орггруппы - еще расследуется. Оно было возбуждено в апреле 2021 года - тогда СК РФ сообщал, что фигурантами стали Альдеров и еще 13 сотрудников Ространснадзора Дагестана. По версии следствия, фигуранты получали взятки от грузовых перевозчиков за "беспрепятственный проезд без фактического проведения весового контроля".