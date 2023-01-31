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В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки - РИА Новости, 31.01.2023
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В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки
В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки - РИА Новости, 31.01.2023
В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки
Суд ждет начальника транспортного контроля Ространснадзора по Дагестану Амирсултана Альдерова, который набрал взяток от подчиненных на 1,2 миллиона рублей,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:42
2023-01-31T17:42
происшествия
россия
скфо
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд ждет начальника транспортного контроля Ространснадзора по Дагестану Амирсултана Альдерова, который набрал взяток от подчиненных на 1,2 миллиона рублей, сообщает СК РФ во вторник. "Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника территориального отдела транспортного контроля по республике Дагестан межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Амирсултана Альдерова... Уголовное дело направлено в суд", - сказали в ведомстве. Фигуранту вменяют получение взяток с помощью вымогательства. По данным следствия, Альдеров, когда еще был в должности замначальника дагестанского отдела Ространснадзора, в октябре-ноябре 2020 года вымогал деньги у подчиненных - и получил в общей сумме 1,2 миллиона рублей. Как выяснил СК РФ, деньги предназначались за "помощь в их трудоустройстве" в территориальный отдел транспортного контроля по Дагестану, куда переходил на работу Альдеров. "В ходе следствия для обеспечения возможного наказания в виде штрафа наложен арест на имущество Альдерова – нежилое здание, огнестрельное нарезное и гладкоствольное оружие, денежные средства в сумме более 11 миллионов рублей и 138 тысяч 600 долларов", - добавили в ведомстве. Еще одно уголовное дело против Альдерова - за другие факты коррупции в составе орггруппы - еще расследуется. Оно было возбуждено в апреле 2021 года - тогда СК РФ сообщал, что фигурантами стали Альдеров и еще 13 сотрудников Ространснадзора Дагестана. По версии следствия, фигуранты получали взятки от грузовых перевозчиков за "беспрепятственный проезд без фактического проведения весового контроля".
https://ria.ru/20230129/vzyatka-1848231006.html
https://ria.ru/20230128/sud-1848050844.html
https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1846076494.html
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происшествия, россия, скфо, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, СКФО, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
17:42 31.01.2023
 
В Дагестане начальника отдела Ространснадзора будут судить за взятки

В Дагестане начальника отдела Ространснадзора Альдерова будут судить за взятки с коллег

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд ждет начальника транспортного контроля Ространснадзора по Дагестану Амирсултана Альдерова, который набрал взяток от подчиненных на 1,2 миллиона рублей, сообщает СК РФ во вторник.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника территориального отдела транспортного контроля по республике Дагестан межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Амирсултана Альдерова... Уголовное дело направлено в суд", - сказали в ведомстве.
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Фигуранту вменяют получение взяток с помощью вымогательства. По данным следствия, Альдеров, когда еще был в должности замначальника дагестанского отдела Ространснадзора, в октябре-ноябре 2020 года вымогал деньги у подчиненных - и получил в общей сумме 1,2 миллиона рублей.
Как выяснил СК РФ, деньги предназначались за "помощь в их трудоустройстве" в территориальный отдел транспортного контроля по Дагестану, куда переходил на работу Альдеров.
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"В ходе следствия для обеспечения возможного наказания в виде штрафа наложен арест на имущество Альдерова – нежилое здание, огнестрельное нарезное и гладкоствольное оружие, денежные средства в сумме более 11 миллионов рублей и 138 тысяч 600 долларов", - добавили в ведомстве.
Еще одно уголовное дело против Альдерова - за другие факты коррупции в составе орггруппы - еще расследуется. Оно было возбуждено в апреле 2021 года - тогда СК РФ сообщал, что фигурантами стали Альдеров и еще 13 сотрудников Ространснадзора Дагестана. По версии следствия, фигуранты получали взятки от грузовых перевозчиков за "беспрепятственный проезд без фактического проведения весового контроля".
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ПроисшествияРоссияСКФОФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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