06:24 31.01.2023 (обновлено: 11:15 31.01.2023)
"Осталась наносекунда". В США забили тревогу из-за близости ядерной войны
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: политика США приблизила мир к грани ядерной войны
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканское ядерное оружие
© AP Photo / Charlie Riedel
Американское ядерное оружие. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американская политика в отношении России привела мир на грань ядерной войны, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье, опубликованной на его сайте.
Он отметил, что уже более двух десятилетий администрации США повышают вероятность ядерного конфликта. Все началось с того, что Билл Клинтон нарушил обещание не приближать НАТО к границам России. Затем его преемники отменили все соглашения об укреплении доверия, достигнутые во время холодной войны. А в 2014 году инициированные Америкой антироссийские провокации после свержения украинского правительства полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону.
"Ученые-атомщики говорят, что до полуночи (на часах Судного дня. — Прим. ред.) осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется, — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах", — заявил Робертс.
По его мнению, "некомпетентные, безответственные и абсолютно глупые" западные политики считают, что их престиж на Украине оправдывает ядерную войну.
"Вместо того чтобы придерживаться Минских соглашений для поддержания мира на Украине, Вашингтон использовал их, чтобы обмануть Путина, формируя украинскую армию, с помощью которой можно было бы атаковать республики Донбасса. Вместо того чтобы работать с президентом России над созданием пакта о взаимной безопасности, Вашингтон спровоцировал и расширил конфликт на Украине, чтобы увеличить НАТО за счет Финляндии и Швеции, тем самым умножив присутствие западного альянса на границе с Россией. США и НАТО сейчас настолько активно вовлечены в конфликт на Украине, что возникает вопрос: что будет делать Вашингтон, когда укрепившиеся русские прорвут украинскую оборону? Поспешат ли солдаты США и НАТО на помощь Украине?" — возмутился Робертс.
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В заключение он призвал арестовать американских военных планировщиков, ответственных за сложившуюся ситуацию. А также отметил, что Соединенным Штатам не удастся установить господство над Россией и Китаем.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.
Показания часов рассчитываются в начале каждого года. В последние несколько лет стрелки сдвигали только вперед. Так, 24 января они подошли максимально близко к ядерной полуночи — осталось 90 секунд.