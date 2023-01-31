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Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848732521.html
Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России
Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России - РИА Новости, 31.01.2023
Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украины, так как считает, что затягивание конфликта выгодно России, сообщила газета... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:55
2023-01-31T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
риши сунак
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украины, так как считает, что затягивание конфликта выгодно России, сообщила газета Telegraph со ссылкой на представителя премьера. "Он (Сунак) сказал, что с тех пор, как стал премьер-министром, пересмотрел подход Великобритании и пришел к выводу, что затягивание конфликта пойдет только на пользу России, поэтому он решил, что есть возможность ускорить поддержку Великобритании (в отношении Украины) при тесном сотрудничестве с нашими союзниками, чтобы дать Украине наилучшие шансы на успех и максимально использовать окно возможностей", - приводит издание слова представителя Сунака. По словам представителя, "новая стратегия" Сунака также предусматривает "более активные дипломатические усилия" и планирование вместе с правительством Украины работы по восстановлению страны после окончания конфликта. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848699248.html
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в мире, украина, россия, великобритания, риши сунак, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Риши Сунак, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:55 31.01.2023
 
Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России

Сунак ускорил поддержку Украины, считая, что затягивание конфликта выгодно России

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украины, так как считает, что затягивание конфликта выгодно России, сообщила газета Telegraph со ссылкой на представителя премьера.
"Он (Сунак) сказал, что с тех пор, как стал премьер-министром, пересмотрел подход Великобритании и пришел к выводу, что затягивание конфликта пойдет только на пользу России, поэтому он решил, что есть возможность ускорить поддержку Великобритании (в отношении Украины) при тесном сотрудничестве с нашими союзниками, чтобы дать Украине наилучшие шансы на успех и максимально использовать окно возможностей", - приводит издание слова представителя Сунака. По словам представителя, "новая стратегия" Сунака также предусматривает "более активные дипломатические усилия" и планирование вместе с правительством Украины работы по восстановлению страны после окончания конфликта.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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