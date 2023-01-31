https://ria.ru/20230131/ukraina-1848732521.html

Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России

Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России - РИА Новости, 31.01.2023

Сунак считает, что затягивание конфликта на Украине выгодно России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украины, так как считает, что затягивание конфликта выгодно России, сообщила газета... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:55

2023-01-31T16:55

2023-01-31T16:55

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в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украины, так как считает, что затягивание конфликта выгодно России, сообщила газета Telegraph со ссылкой на представителя премьера. "Он (Сунак) сказал, что с тех пор, как стал премьер-министром, пересмотрел подход Великобритании и пришел к выводу, что затягивание конфликта пойдет только на пользу России, поэтому он решил, что есть возможность ускорить поддержку Великобритании (в отношении Украины) при тесном сотрудничестве с нашими союзниками, чтобы дать Украине наилучшие шансы на успех и максимально использовать окно возможностей", - приводит издание слова представителя Сунака. По словам представителя, "новая стратегия" Сунака также предусматривает "более активные дипломатические усилия" и планирование вместе с правительством Украины работы по восстановлению страны после окончания конфликта. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848699248.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, великобритания, риши сунак, нато, ситуация в днр и лнр