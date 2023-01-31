https://ria.ru/20230131/stakhanov-1848661141.html
ВСУ ударили по Стаханову в ЛНР из HIMARS
ВСУ ударили по Стаханову в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ ударили по Стаханову в ЛНР из HIMARS
В результате удара украинских войск по Стаханову в ЛНР повреждены жилые дома, в том числе многоэтажные, и медицинское учреждение, которое и было целью Киева,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:49
2023-01-31T13:49
2023-01-31T13:49
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
андрей марочко
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В результате удара украинских войск по Стаханову в ЛНР повреждены жилые дома, в том числе многоэтажные, и медицинское учреждение, которое и было целью Киева, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Как сообщалось ранее, украинские войска во вторник выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS. "По предварительным данным, есть разрушения 10 частных домов, двух многоквартирных домов и одного лечебного заведения. Хочу отметить, что по характеру удара целью являлось само лечебное заведение. Все мы помним прекрасно, что произошло на выходных, трагедию в Новоайдаре, и вот опять вооруженные формирования Украины выбрали целью медицинское учреждение", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, предварительно, пострадавших нет. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. В Минобороны РФ отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением.
https://ria.ru/20230131/himars-1848658178.html
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стаханов, луганская народная республика, андрей марочко, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по Стаханову в ЛНР из HIMARS
Подполковник ЛНР Марочко: жилые дома и медучреждение повреждены в Стаханове из-за ВСУ