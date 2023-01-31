11:56 31.01.2023 (обновлено: 13:16 31.01.2023)
"Она была, есть и будет". Президент Венгрии рассказала о роли России в мире
Президент Венгрии Новак признала важную роль России в мировых процессах
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия играет важную роль в мировых процессах, заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью Corriere della Sera.
"Россия — огромная страна, находящаяся в тысяче километров от нас, с исторически определенной ролью, богатой культурой, во многом отличающейся от нашей. <…> Российская экономика — одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии. Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между Европой и Россией или Украиной и Россией", — сказала она.
"Россия — огромная страна, находящаяся в тысяче километров от нас, с исторически определенной ролью, богатой культурой, во многом отличающейся от нашей. <…> Российская экономика — одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии. Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между Европой и Россией или Украиной и Россией", — сказала она.
При этом Новак отметила, что Венгрия как член ЕС и НАТО поддерживает союзников в украинском кризисе.
"Мы не только в целом выступаем за мир, мы также стремимся к прекращению огня. Мы на стороне украинцев, мы помогаем им сверх наших сил", — утверждает президент.
Власти Венгрии с самого начала конфликта на Украине неоднократно заявляли, что не станут поставлять Киеву оружие и не позволят другим странам провозить его через свою территорию. Как пояснял министр иностранных дел Петер Сийярто, так Будапешт стремится обезопасить живущих в Закарпатье этнических венгров. Соответствующее решение закреплено в Венгрии на законодательном уровне.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.