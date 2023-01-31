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Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций - РИА Новости, 31.01.2023
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Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций
Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций - РИА Новости, 31.01.2023
Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций
Европейские санкции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:55
2023-01-31T22:44
экономика
россия
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
евросоюз
украина
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские санкции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.По его словам, все, кто отвечают в стране за состояние авиационной отрасли, приняли своевременные и правильные решения.Нерадько назвал своей главной задачей преодоление последствий ограничений. Москва продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами и тех стран, которые поддержали санкции, добавил глава Росавиации.Ранее правительство определило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Так, отечественные авиакомпании могут зарегистрировать права собственности на самолеты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных партнеров.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Москва дала зеркальный ответ.
https://ria.ru/20230130/aeroflota-1848282820.html
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экономика, россия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, евросоюз, украина
Экономика, Россия, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Евросоюз, Украина
20:55 31.01.2023 (обновлено: 22:44 31.01.2023)
 
Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций

Глава Росавиации Нерадько: санкции ЕС направлены на уничтожение авиации в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские санкции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.

"Беспрецедентные западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиации в России", — сказал он.

По его словам, все, кто отвечают в стране за состояние авиационной отрасли, приняли своевременные и правильные решения.
Нерадько назвал своей главной задачей преодоление последствий ограничений. Москва продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами и тех стран, которые поддержали санкции, добавил глава Росавиации.
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После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Москва дала зеркальный ответ.
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