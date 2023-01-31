https://ria.ru/20230131/rosaviatsiya-1848800592.html

Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций

Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций - РИА Новости, 31.01.2023

Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций

Европейские санкции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:55

2023-01-31T20:55

2023-01-31T22:44

экономика

россия

александр нерадько

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

евросоюз

украина

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские санкции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.По его словам, все, кто отвечают в стране за состояние авиационной отрасли, приняли своевременные и правильные решения.Нерадько назвал своей главной задачей преодоление последствий ограничений. Москва продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами и тех стран, которые поддержали санкции, добавил глава Росавиации.Ранее правительство определило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Так, отечественные авиакомпании могут зарегистрировать права собственности на самолеты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных партнеров.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Москва дала зеркальный ответ.

https://ria.ru/20230130/aeroflota-1848282820.html

https://ria.ru/20221229/ms-21-1842202560.html

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экономика, россия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, евросоюз, украина