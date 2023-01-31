20:55 31.01.2023 (обновлено: 22:44 31.01.2023)
Глава Росавиации констатировал провал антироссийских санкций
Глава Росавиации Нерадько: санкции ЕС направлены на уничтожение авиации в России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские санкции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.
"Беспрецедентные западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиации в России", — сказал он.
По его словам, все, кто отвечают в стране за состояние авиационной отрасли, приняли своевременные и правильные решения.
Нерадько назвал своей главной задачей преодоление последствий ограничений. Москва продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами и тех стран, которые поддержали санкции, добавил глава Росавиации.
Ранее правительство определило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Так, отечественные авиакомпании могут зарегистрировать права собственности на самолеты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных партнеров.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Москва дала зеркальный ответ.
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