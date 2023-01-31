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ООН поприветствует расследование гибели мирных жителей от украинских мин - РИА Новости, 31.01.2023
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ООН поприветствует расследование гибели мирных жителей от украинских мин
ООН поприветствует расследование гибели мирных жителей от украинских мин - РИА Новости, 31.01.2023
ООН поприветствует расследование гибели мирных жителей от украинских мин
ООН приветствовала бы расследование случаев, когда от противопехотных мин гибнут мирные люди, сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:01
2023-01-31T21:02
в мире
изюм (город)
россия
украина
фархан хак
владимир путин
оон
human rights watch
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ООН, 31 янв – РИА Новости. ООН приветствовала бы расследование случаев, когда от противопехотных мин гибнут мирные люди, сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя доклад Human Rights Watch о гибели гражданских от сбрасываемых украинскими военными противопехотных мин "Лепесток". Во вторник международная неправительственная организация Human Rights Watch сообщила, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины "Лепесток" в Изюме, в результате чего погибли 11 мирных жителей. Хаку задали на брифинге вопрос, считает ли ООН, что расследование этих случаев должно быть проведено. "Ясно, что когда есть хоть какой-то шанс, что оружие используется таким образом, что вызывает такие потери, это должно быть полностью расследовано, и мы приветствовали бы это", - сказал Хак. HRW провела исследования применения противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября, сотрудники организации опросили более 100 человек, включая свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов. Правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти различных районах Изюма, а также в его окрестностях. Организация подтвердила 11 смертей среди мирного населения из-за подрывов противопехотных мин.По словам медиков, около 50 мирным жителям, включая пятерых детей, пострадавшим из-за подрывов на минах "Лепесток", была оказана медицинская помощь.Правозащитники также призвали Киев расследовать случаи применения украинскими войсками противопехотных мин "Лепесток" в Изюме и его окрестностях.В министерстве обороны РФ 12 сентября прошлого года сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html
https://ria.ru/20230126/kherson-1847478383.html
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в мире, изюм (город), россия, украина, фархан хак, владимир путин, оон, human rights watch
В мире, Изюм (город), Россия, Украина, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН, Human Rights Watch
21:01 31.01.2023 (обновлено: 21:02 31.01.2023)
 
ООН поприветствует расследование гибели мирных жителей от украинских мин

Представитель Хак: ООН поприветствует расследование гибели мирных жителей от мин Киева

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 31 янв – РИА Новости. ООН приветствовала бы расследование случаев, когда от противопехотных мин гибнут мирные люди, сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя доклад Human Rights Watch о гибели гражданских от сбрасываемых украинскими военными противопехотных мин "Лепесток".
Во вторник международная неправительственная организация Human Rights Watch сообщила, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины "Лепесток" в Изюме, в результате чего погибли 11 мирных жителей. Хаку задали на брифинге вопрос, считает ли ООН, что расследование этих случаев должно быть проведено.
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"Ясно, что когда есть хоть какой-то шанс, что оружие используется таким образом, что вызывает такие потери, это должно быть полностью расследовано, и мы приветствовали бы это", - сказал Хак.
HRW провела исследования применения противопехотных мин в Изюме с 19 сентября по 9 октября, сотрудники организации опросили более 100 человек, включая свидетелей, пострадавших, спасателей, врачей и саперов. Правозащитники выявили применение "Лепестков" в девяти различных районах Изюма, а также в его окрестностях. Организация подтвердила 11 смертей среди мирного населения из-за подрывов противопехотных мин.
По словам медиков, около 50 мирным жителям, включая пятерых детей, пострадавшим из-за подрывов на минах "Лепесток", была оказана медицинская помощь.
Правозащитники также призвали Киев расследовать случаи применения украинскими войсками противопехотных мин "Лепесток" в Изюме и его окрестностях.
В министерстве обороны РФ 12 сентября прошлого года сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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