https://ria.ru/20230131/rabotodatel-1848734949.html

Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны

Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны - РИА Новости, 31.01.2023

Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:00

2023-01-31T17:00

2023-01-31T17:00

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

технологии

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние компании", сообщает центр.В финале категории "Средние компании" (от 251 до 1 тысячи сотрудников) оценивались 344 организации."РЭЦ также вошел в топ-3 в категории "Государственная служба и организации" (2-е место) и в список самых популярных у соискателей компаний России (32-е место)", - говорится в сообщении."Я горжусь командой Российского экспортного центра. Каждый из наших сотрудников делает все возможное - и даже больше - для того, чтобы инфраструктура поддержки национального несырьевого неэнергетического экспорта работала максимально эффективно в любых условиях. РЭЦ уделяет особое внимание развитию HR-бренда. То, что мы вошли в двадцатку лучших работодателей по итогам не самого простого года, говорит о том, что мы все делаем правильно. И это оценили не только наши сотрудники", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Портал HeadHunter.ru ежегодно составляет рейтинг лучших работодателей. В основе оценки - три критерия: анкетирование HR-специалистов компаний, которые подали заявки на участие в рейтинге, онлайн-опрос компаниями-участницами своих работников и оценка соискателей на сайте HeadHunter.ru (могут проголосовать за три компании в каждой отрасли).

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, россия