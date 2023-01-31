https://ria.ru/20230131/rabotodatel-1848734949.html
Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны
Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны - РИА Новости, 31.01.2023
Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:00
2023-01-31T17:00
2023-01-31T17:00
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
технологии
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние компании", сообщает центр.В финале категории "Средние компании" (от 251 до 1 тысячи сотрудников) оценивались 344 организации."РЭЦ также вошел в топ-3 в категории "Государственная служба и организации" (2-е место) и в список самых популярных у соискателей компаний России (32-е место)", - говорится в сообщении."Я горжусь командой Российского экспортного центра. Каждый из наших сотрудников делает все возможное - и даже больше - для того, чтобы инфраструктура поддержки национального несырьевого неэнергетического экспорта работала максимально эффективно в любых условиях. РЭЦ уделяет особое внимание развитию HR-бренда. То, что мы вошли в двадцатку лучших работодателей по итогам не самого простого года, говорит о том, что мы все делаем правильно. И это оценили не только наши сотрудники", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Портал HeadHunter.ru ежегодно составляет рейтинг лучших работодателей. В основе оценки - три критерия: анкетирование HR-специалистов компаний, которые подали заявки на участие в рейтинге, онлайн-опрос компаниями-участницами своих работников и оценка соискателей на сайте HeadHunter.ru (могут проголосовать за три компании в каждой отрасли).
https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Технологии, Россия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние компании", сообщает центр.
В финале категории "Средние компании" (от 251 до 1 тысячи сотрудников) оценивались 344 организации.
"РЭЦ также вошел в топ-3 в категории "Государственная служба и организации" (2-е место) и в список самых популярных у соискателей компаний России (32-е место)", - говорится в сообщении.
"Я горжусь командой Российского экспортного центра. Каждый из наших сотрудников делает все возможное - и даже больше - для того, чтобы инфраструктура поддержки национального несырьевого неэнергетического экспорта работала максимально эффективно в любых условиях. РЭЦ уделяет особое внимание развитию HR-бренда. То, что мы вошли в двадцатку лучших работодателей по итогам не самого простого года, говорит о том, что мы все делаем правильно. И это оценили не только наши сотрудники", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Портал HeadHunter.ru ежегодно составляет рейтинг лучших работодателей. В основе оценки - три критерия: анкетирование HR-специалистов компаний, которые подали заявки на участие в рейтинге, онлайн-опрос компаниями-участницами своих работников и оценка соискателей на сайте HeadHunter.ru (могут проголосовать за три компании в каждой отрасли).