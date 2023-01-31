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Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны - РИА Новости, 31.01.2023
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Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны
Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны - РИА Новости, 31.01.2023
Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:00
2023-01-31T17:00
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
технологии
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние компании", сообщает центр.В финале категории "Средние компании" (от 251 до 1 тысячи сотрудников) оценивались 344 организации."РЭЦ также вошел в топ-3 в категории "Государственная служба и организации" (2-е место) и в список самых популярных у соискателей компаний России (32-е место)", - говорится в сообщении."Я горжусь командой Российского экспортного центра. Каждый из наших сотрудников делает все возможное - и даже больше - для того, чтобы инфраструктура поддержки национального несырьевого неэнергетического экспорта работала максимально эффективно в любых условиях. РЭЦ уделяет особое внимание развитию HR-бренда. То, что мы вошли в двадцатку лучших работодателей по итогам не самого простого года, говорит о том, что мы все делаем правильно. И это оценили не только наши сотрудники", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Портал HeadHunter.ru ежегодно составляет рейтинг лучших работодателей. В основе оценки - три критерия: анкетирование HR-специалистов компаний, которые подали заявки на участие в рейтинге, онлайн-опрос компаниями-участницами своих работников и оценка соискателей на сайте HeadHunter.ru (могут проголосовать за три компании в каждой отрасли).
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Технологии, Россия
17:00 31.01.2023
 

Российский экспортный центр вошел в топ-20 лучших работодателей страны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) занял 17 место в рейтинге лучших работодателей России за 2022 год по версии HeadHunter.ru в категории "Средние компании", сообщает центр.
В финале категории "Средние компании" (от 251 до 1 тысячи сотрудников) оценивались 344 организации.
"РЭЦ также вошел в топ-3 в категории "Государственная служба и организации" (2-е место) и в список самых популярных у соискателей компаний России (32-е место)", - говорится в сообщении.
"Я горжусь командой Российского экспортного центра. Каждый из наших сотрудников делает все возможное - и даже больше - для того, чтобы инфраструктура поддержки национального несырьевого неэнергетического экспорта работала максимально эффективно в любых условиях. РЭЦ уделяет особое внимание развитию HR-бренда. То, что мы вошли в двадцатку лучших работодателей по итогам не самого простого года, говорит о том, что мы все делаем правильно. И это оценили не только наши сотрудники", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Портал HeadHunter.ru ежегодно составляет рейтинг лучших работодателей. В основе оценки - три критерия: анкетирование HR-специалистов компаний, которые подали заявки на участие в рейтинге, онлайн-опрос компаниями-участницами своих работников и оценка соискателей на сайте HeadHunter.ru (могут проголосовать за три компании в каждой отрасли).
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 15:09
Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ТехнологииРоссия
 
 
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