https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848503593.html

Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом

Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом - РИА Новости, 31.01.2023

Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом

Бортпроводники рассказали о самых часто встречающихся ошибках пассажиров, которые способны испортить путешествие, сообщает The Sun. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T02:44

2023-01-31T02:44

2023-01-31T02:44

туризм

туризм

новости - туризм

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153352/37/1533523783_0:92:1999:1216_1920x0_80_0_0_2804fefe1f3a15051de013f7902a485e.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бортпроводники рассказали о самых часто встречающихся ошибках пассажиров, которые способны испортить путешествие, сообщает The Sun.Первая неприятность — забытый паспорт. Если турист не живет рядом с воздушной гаванью, то шансов съездить домой за главным документом и успеть на рейс почти нет. Стюардессы рекомендуют собирать вещи в поездку по списку, чтобы не оставить что-то нужное.Вторая ошибка — потеря вещи на борту самолета. "Лайнер довольно быстро улетает в другой город, у нас нет времени искать ваши вещи в салоне", — признаются сотрудники авиакомпаний.Третья проблема, которая довольно часто возникает у путешественников, — несоблюдение въездных требований. Бывает, что туристы уже на борту обнаруживают, что у них не та виза, нет необходимых прививок, результатов тестов или справок, говорят эксперты. Это усложняет отпуск или делает визит в другую страну невозможным.

https://ria.ru/20220727/styuardessa-1805097239.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пассажиры