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Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848503593.html
Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом
Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом - РИА Новости, 31.01.2023
Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом
Бортпроводники рассказали о самых часто встречающихся ошибках пассажиров, которые способны испортить путешествие, сообщает The Sun. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:44
2023-01-31T02:44
туризм
туризм
новости - туризм
пассажиры
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бортпроводники рассказали о самых часто встречающихся ошибках пассажиров, которые способны испортить путешествие, сообщает The Sun.Первая неприятность — забытый паспорт. Если турист не живет рядом с воздушной гаванью, то шансов съездить домой за главным документом и успеть на рейс почти нет. Стюардессы рекомендуют собирать вещи в поездку по списку, чтобы не оставить что-то нужное.Вторая ошибка — потеря вещи на борту самолета. "Лайнер довольно быстро улетает в другой город, у нас нет времени искать ваши вещи в салоне", — признаются сотрудники авиакомпаний.Третья проблема, которая довольно часто возникает у путешественников, — несоблюдение въездных требований. Бывает, что туристы уже на борту обнаруживают, что у них не та виза, нет необходимых прививок, результатов тестов или справок, говорят эксперты. Это усложняет отпуск или делает визит в другую страну невозможным.
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туризм, новости - туризм, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пассажиры
02:44 31.01.2023
 
Названы самые распространенные ошибки туристов, путешествующих самолетом

The Sun: потеря паспорта и вещей на борту — самые частые причины испорченного путешествия

© Depositphotos.com / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Depositphotos.com / luengo_ua
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бортпроводники рассказали о самых часто встречающихся ошибках пассажиров, которые способны испортить путешествие, сообщает The Sun.
Первая неприятность — забытый паспорт. Если турист не живет рядом с воздушной гаванью, то шансов съездить домой за главным документом и успеть на рейс почти нет. Стюардессы рекомендуют собирать вещи в поездку по списку, чтобы не оставить что-то нужное.
Вторая ошибка — потеря вещи на борту самолета. "Лайнер довольно быстро улетает в другой город, у нас нет времени искать ваши вещи в салоне", — признаются сотрудники авиакомпаний.
Третья проблема, которая довольно часто возникает у путешественников, — несоблюдение въездных требований. Бывает, что туристы уже на борту обнаруживают, что у них не та виза, нет необходимых прививок, результатов тестов или справок, говорят эксперты. Это усложняет отпуск или делает визит в другую страну невозможным.
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