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Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г - РИА Новости, 31.01.2023
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Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г
Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г - РИА Новости, 31.01.2023
Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г
Более 37 тысяч заявлений, связанных с оформлением перепланировки помещений в многоквартирных домах, поступило в минувшем году от москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:36
2023-01-31T10:36
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 37 тысяч заявлений, связанных с оформлением перепланировки помещений в многоквартирных домах, поступило в минувшем году от москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, только в 2022 году поступило свыше 37 тысяч таких заявлений", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что благодаря онлайн-формату удалось сократить сроки оказания услуги, так как не тратится время на пересылку документов. "Получить проект перепланировки и техническое заключение, необходимые для подачи заявления, можно двумя способами: обратиться в проектную организацию или воспользоваться каталогом типовых проектных решений перепланировок для домов массовых серий, размещенном на официальном сайте правительства Москвы", - пояснил Бирюков. Заммэра отметил, что чаще всего собственники квартир согласовывают демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.
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москва, петр бирюков, жилье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Жилье
10:36 31.01.2023
 

Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 37 тысяч заявлений, связанных с оформлением перепланировки помещений в многоквартирных домах, поступило в минувшем году от москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, только в 2022 году поступило свыше 37 тысяч таких заявлений", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что благодаря онлайн-формату удалось сократить сроки оказания услуги, так как не тратится время на пересылку документов.
"Получить проект перепланировки и техническое заключение, необходимые для подачи заявления, можно двумя способами: обратиться в проектную организацию или воспользоваться каталогом типовых проектных решений перепланировок для домов массовых серий, размещенном на официальном сайте правительства Москвы", - пояснил Бирюков.
Заммэра отметил, что чаще всего собственники квартир согласовывают демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖилье
 
 
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