https://ria.ru/20230131/pereplanirovka-1848591563.html

Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г

Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г - РИА Новости, 31.01.2023

Более 37 тысяч заявлений о перепланировке поступило от москвичей в 2022 г

Более 37 тысяч заявлений, связанных с оформлением перепланировки помещений в многоквартирных домах, поступило в минувшем году от москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:36

2023-01-31T10:36

2023-01-31T10:36

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москва

петр бирюков

жилье

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 37 тысяч заявлений, связанных с оформлением перепланировки помещений в многоквартирных домах, поступило в минувшем году от москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, только в 2022 году поступило свыше 37 тысяч таких заявлений", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что благодаря онлайн-формату удалось сократить сроки оказания услуги, так как не тратится время на пересылку документов. "Получить проект перепланировки и техническое заключение, необходимые для подачи заявления, можно двумя способами: обратиться в проектную организацию или воспользоваться каталогом типовых проектных решений перепланировок для домов массовых серий, размещенном на официальном сайте правительства Москвы", - пояснил Бирюков. Заммэра отметил, что чаще всего собственники квартир согласовывают демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления, приводятся типичные ошибки при оформлении документов.

https://ria.ru/20230130/lifty-1848439520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жилье