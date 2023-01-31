https://ria.ru/20230131/pamyatniki-1848826183.html

Венгрия напомнила Украине, что Киев ставит памятники нацистским пособникам

Венгрия напомнила Украине, что Киев ставит памятники нацистским пособникам - РИА Новости, 31.01.2023

Венгрия напомнила Украине, что Киев ставит памятники нацистским пособникам

Ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, ранее в оскорбительных... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T23:58

2023-01-31T23:58

2023-01-31T23:58

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венгрия

украина

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виктор орбан

борис филатов

олег николенко

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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, ранее в оскорбительных выражениях раскритиковавшему Орбана и венгерскую политику, что на Украине ставят памятники нацистским пособникам, убивавшим еврейское и польское население. Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов в соцсетях в жестких выражениях раскритиковал Орбана за его высказывание. В частности, он заявил, что Венгрию "ненавидят везде: от Румынии со Словакией до Сербии с Украиной" и что Будапешт "в каждой мировой войне" стремился "угодить тиранам". "Вопрос, кого где ненавидят, очень субъективен. В то же время то, что политический руководитель из ненависти делает шовинистические выводы, более чем проблематично. То, что Венгрия стремилась угодить тиранам - такое же искажение, как и остальные вспышки гнева. Думаю, что гражданину страны, чье название означает "у края", надо бы знать, как сложно и как рискованно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением", - сказал Надь в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Политик также напомнил, что украинские военные "в составе Красной Армии участвовали в подавлении венгерской революции 1956 года". "Я также не считаю уместным, что по всей Украине ставят памятники лицам, во время Второй мировой войны сотрудничавшим с нацистами. Тем лицам, которые участвовали в истреблении еврейских и польских граждан. Скромность и знание истории были бы обоснованы", - сказал Надь. Он также призвал Филатова, "за которого голосовали на выборах 150 782 человека, быть более уважительным к Венгрии и главе ее правительства, за которого голосовали 3 060 706 венгров", поскольку "уважение может быть только взаимным". "Премьер-министр имел в виду не вашу страну, а прифронтовые территории, где идут жестокие бои. Если посмотреть на фото и видео оттуда, действительно похоже на Израиль, и, поскольку мало просматривается шанс, что война там скоро подойдет к концу и жизнь возобновится, это с сожалением, но по праву можно назвать ничейной землей", - заявил Надь. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, венгрия, украина, днепропетровск, виктор орбан, борис филатов, олег николенко