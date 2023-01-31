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Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1848619004.html
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2023
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области
Российские вооруженные силы в этом году освободили, взяли под оперативный или огневой контроль в Запорожской области девять населенных пунктов, заявил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:56
2023-01-31T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские вооруженные силы в этом году освободили, взяли под оперативный или огневой контроль в Запорожской области девять населенных пунктов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "В 2023 году линия фронта (в Запорожской области - ред.) была сдвинута. Девять населенных пунктов - количество освобожденных населенных пунктов, или взятых под оперативный контроль, или под огневой контроль, откуда выдавлены боевики Зеленского. Больше, чем за несколько месяцев суммарно до этого. Это оперативные успехи", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, речь идет о той территории региона, которая ранее квалифицировалась как "черная" или "темно-серая" зона. На прошлой неделе Рогов заявил, что позиции украинских войск в Запорожской области были вскрыты в результате наступательных действий российской армии. По его словам, благодаря тактическим успехам российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.
https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов
11:56 31.01.2023 (обновлено: 12:34 31.01.2023)
 
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области

Рогов заявил об успехах ВС России по освобождению населенных пунктов Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские вооруженные силы в этом году освободили, взяли под оперативный или огневой контроль в Запорожской области девять населенных пунктов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В 2023 году линия фронта (в Запорожской области - ред.) была сдвинута. Девять населенных пунктов - количество освобожденных населенных пунктов, или взятых под оперативный контроль, или под огневой контроль, откуда выдавлены боевики Зеленского. Больше, чем за несколько месяцев суммарно до этого. Это оперативные успехи", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, речь идет о той территории региона, которая ранее квалифицировалась как "черная" или "темно-серая" зона.
На прошлой неделе Рогов заявил, что позиции украинских войск в Запорожской области были вскрыты в результате наступательных действий российской армии. По его словам, благодаря тактическим успехам российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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