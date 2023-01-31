https://ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1848619004.html
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2023
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области
Российские вооруженные силы в этом году освободили, взяли под оперативный или огневой контроль в Запорожской области девять населенных пунктов, заявил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:56
2023-01-31T11:56
2023-01-31T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_8e5d09f8828d82c42936fa2b7ce38dc8.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские вооруженные силы в этом году освободили, взяли под оперативный или огневой контроль в Запорожской области девять населенных пунктов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "В 2023 году линия фронта (в Запорожской области - ред.) была сдвинута. Девять населенных пунктов - количество освобожденных населенных пунктов, или взятых под оперативный контроль, или под огневой контроль, откуда выдавлены боевики Зеленского. Больше, чем за несколько месяцев суммарно до этого. Это оперативные успехи", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, речь идет о той территории региона, которая ранее квалифицировалась как "черная" или "темно-серая" зона. На прошлой неделе Рогов заявил, что позиции украинских войск в Запорожской области были вскрыты в результате наступательных действий российской армии. По его словам, благодаря тактическим успехам российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.
https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_264:153:2789:2047_1920x0_80_0_0_0115a9d600183dbe73e5776c91ffc22d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов
11:56 31.01.2023 (обновлено: 12:34 31.01.2023)
Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области
Рогов заявил об успехах ВС России по освобождению населенных пунктов Запорожской области