https://ria.ru/20230131/osvobozhdenie-1848619004.html

Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области

Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2023

Рогов рассказал об успехах по освобождению Запорожской области

Российские вооруженные силы в этом году освободили, взяли под оперативный или огневой контроль в Запорожской области девять населенных пунктов, заявил... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:56

2023-01-31T11:56

2023-01-31T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские вооруженные силы в этом году освободили, взяли под оперативный или огневой контроль в Запорожской области девять населенных пунктов, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "В 2023 году линия фронта (в Запорожской области - ред.) была сдвинута. Девять населенных пунктов - количество освобожденных населенных пунктов, или взятых под оперативный контроль, или под огневой контроль, откуда выдавлены боевики Зеленского. Больше, чем за несколько месяцев суммарно до этого. Это оперативные успехи", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, речь идет о той территории региона, которая ранее квалифицировалась как "черная" или "темно-серая" зона. На прошлой неделе Рогов заявил, что позиции украинских войск в Запорожской области были вскрыты в результате наступательных действий российской армии. По его словам, благодаря тактическим успехам российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.

https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html

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в мире, запорожская область, владимир рогов