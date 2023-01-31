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В СФ провели параллель между поставками оружия Украине и угрозой терроризма - РИА Новости, 31.01.2023
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В СФ провели параллель между поставками оружия Украине и угрозой терроризма
В СФ провели параллель между поставками оружия Украине и угрозой терроризма - РИА Новости, 31.01.2023
В СФ провели параллель между поставками оружия Украине и угрозой терроризма
События на Украине значительно усиливают угрозу терроризма: туда возросли поставки оружия, которые никак не контролируются, часть этого оружия может уйти... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:47
2023-01-31T16:47
украина
россия
ближний восток
владимир джабаров
сергей лавров
дмитрий песков
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. События на Украине значительно усиливают угрозу терроризма: туда возросли поставки оружия, которые никак не контролируются, часть этого оружия может уйти террористам и всплыть на Ближнем Востоке, а также в ряде других столиц Европы, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Значительно усугубилось (международный терроризм), потому что возросли поставки оружия на Украину, в огромных количествах оно туда поступает, и мы даже не можем понять, куда оно растекается дальше. Известна своей коррумпированностью эта страна, я думаю, что позволит уйти части оружия террористам, уже, я думаю, что это оружие скоро всплывет и на Ближнем Востоке, и в ряде других столиц Европы, поэтому опасность очень большая, и я думаю, что Запад пока до конца не понимает, что они по сути заварили кашу, которую расхлёбывать придется всем вместе", - сказал он в эфире телеканала "Вместе-РФ" по итогам участия в совещании парламентских ассамблей по борьбе с терроризмом, отвечая вопрос, усугубился ли международный терроризм в связи с ситуацией на Украине. Отвечая на вопрос, видят ли другие страны угрозу в притоке иностранных наёмников, сенатор заметил, что иностранных наемников очень много в Африке и во всех конфликтах в Африке, на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, как правило, участвуют иностранные наемники. "Это те же террористы. Сегодня они, якобы, защищают правое дело на Украине, а завтра пойдут взрывать какие-нибудь мечети или какие-то культовые места в других странах. Опасность очень велика", - заключил Джабаров. Правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО ранее заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/makron-1848537538.html
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украина, россия, ближний восток, владимир джабаров, сергей лавров, дмитрий песков, нато, совет федерации рф, m1 abrams
Украина, Россия, Ближний Восток, Владимир Джабаров, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Совет Федерации РФ, M1 Abrams
16:47 31.01.2023
 
В СФ провели параллель между поставками оружия Украине и угрозой терроризма

Сенатор Джабаров: поставки оружия на Украину усиливают угрозу международного терроризма

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. События на Украине значительно усиливают угрозу терроризма: туда возросли поставки оружия, которые никак не контролируются, часть этого оружия может уйти террористам и всплыть на Ближнем Востоке, а также в ряде других столиц Европы, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Значительно усугубилось (международный терроризм), потому что возросли поставки оружия на Украину, в огромных количествах оно туда поступает, и мы даже не можем понять, куда оно растекается дальше. Известна своей коррумпированностью эта страна, я думаю, что позволит уйти части оружия террористам, уже, я думаю, что это оружие скоро всплывет и на Ближнем Востоке, и в ряде других столиц Европы, поэтому опасность очень большая, и я думаю, что Запад пока до конца не понимает, что они по сути заварили кашу, которую расхлёбывать придется всем вместе", - сказал он в эфире телеканала "Вместе-РФ" по итогам участия в совещании парламентских ассамблей по борьбе с терроризмом, отвечая вопрос, усугубился ли международный терроризм в связи с ситуацией на Украине.
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Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия
Отвечая на вопрос, видят ли другие страны угрозу в притоке иностранных наёмников, сенатор заметил, что иностранных наемников очень много в Африке и во всех конфликтах в Африке, на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, как правило, участвуют иностранные наемники.
"Это те же террористы. Сегодня они, якобы, защищают правое дело на Украине, а завтра пойдут взрывать какие-нибудь мечети или какие-то культовые места в других странах. Опасность очень велика", - заключил Джабаров.
Правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО ранее заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Солдат армии США проходит мимо американского флага на передовой оперативной базе Бостик в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 16:55
СМИ: оставленное США в Афганистане оружие появилось у боевиков в Кашмире
 
УкраинаРоссияБлижний ВостокВладимир ДжабаровСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОСовет Федерации РФM1 Abrams
 
 
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