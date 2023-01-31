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В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана
В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана - РИА Новости, 31.01.2023
В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана
Вооружение, которое российские силы обнаруживают у противника во время захвата, зачастую представляет собой устаревшие образцы, порой в неисправном состоянии,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:14
2023-01-31T13:14
2023-01-31T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вооружение, которое российские силы обнаруживают у противника во время захвата, зачастую представляет собой устаревшие образцы, порой в неисправном состоянии, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Очень часто мы наблюдаем вооружение у тех, кто оказывается в плену, либо убитых украинских военнослужащих, это старое вооружение со складов хранения, часто не новое, часто прошедшее, возможно, Афганистан даже еще, оно не всегда исправно, не всегда в хорошем состоянии. Хотя есть и новые образцы, которые в масле, но они достаточно старого производства", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что иностранные образцы техники и вооружений украинские войска могут, предположительно, беречь для возможного контрнаступления, для специалистов. "И второй момент – дело в том, что Украина является в последнее время крупнейшим поставщиком контрабандного оружия на Ближний Восток, в Африку, всевозможным террористическим организациям. Доказательств этому полно, в том числе даркнет пестрит объявлениями о продаже оружия. Там и стрелковое оружие, гранатометы, те же самые Javelin и NLAW, о которых шла речь с самого начала компании. Указано, как можно приобрести, цены достаточно приемлемые", - добавил Гагин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана
Советник Пушилина Гагин: ВСУ часто воюют с устаревшим и порой неисправным оружием