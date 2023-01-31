https://ria.ru/20230131/oruzhie-1848649034.html

В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана

В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана - РИА Новости, 31.01.2023

В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана

Вооружение, которое российские силы обнаруживают у противника во время захвата, зачастую представляет собой устаревшие образцы, порой в неисправном состоянии,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:14

2023-01-31T13:14

2023-01-31T13:14

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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ян гагин

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вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вооружение, которое российские силы обнаруживают у противника во время захвата, зачастую представляет собой устаревшие образцы, порой в неисправном состоянии, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Очень часто мы наблюдаем вооружение у тех, кто оказывается в плену, либо убитых украинских военнослужащих, это старое вооружение со складов хранения, часто не новое, часто прошедшее, возможно, Афганистан даже еще, оно не всегда исправно, не всегда в хорошем состоянии. Хотя есть и новые образцы, которые в масле, но они достаточно старого производства", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что иностранные образцы техники и вооружений украинские войска могут, предположительно, беречь для возможного контрнаступления, для специалистов. "И второй момент – дело в том, что Украина является в последнее время крупнейшим поставщиком контрабандного оружия на Ближний Восток, в Африку, всевозможным террористическим организациям. Доказательств этому полно, в том числе даркнет пестрит объявлениями о продаже оружия. Там и стрелковое оружие, гранатометы, те же самые Javelin и NLAW, о которых шла речь с самого начала компании. Указано, как можно приобрести, цены достаточно приемлемые", - добавил Гагин.

https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр