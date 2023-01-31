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В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/oruzhie-1848649034.html
В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана
В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана - РИА Новости, 31.01.2023
В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана
Вооружение, которое российские силы обнаруживают у противника во время захвата, зачастую представляет собой устаревшие образцы, порой в неисправном состоянии,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:14
2023-01-31T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вооружение, которое российские силы обнаруживают у противника во время захвата, зачастую представляет собой устаревшие образцы, порой в неисправном состоянии, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Очень часто мы наблюдаем вооружение у тех, кто оказывается в плену, либо убитых украинских военнослужащих, это старое вооружение со складов хранения, часто не новое, часто прошедшее, возможно, Афганистан даже еще, оно не всегда исправно, не всегда в хорошем состоянии. Хотя есть и новые образцы, которые в масле, но они достаточно старого производства", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что иностранные образцы техники и вооружений украинские войска могут, предположительно, беречь для возможного контрнаступления, для специалистов. "И второй момент – дело в том, что Украина является в последнее время крупнейшим поставщиком контрабандного оружия на Ближний Восток, в Африку, всевозможным террористическим организациям. Доказательств этому полно, в том числе даркнет пестрит объявлениями о продаже оружия. Там и стрелковое оружие, гранатометы, те же самые Javelin и NLAW, о которых шла речь с самого начала компании. Указано, как можно приобрести, цены достаточно приемлемые", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html
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безопасность, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ян Гагин, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:14 31.01.2023
 
В Донецке заявили, что ВСУ часто используют оружие времен Афганистана

Советник Пушилина Гагин: ВСУ часто воюют с устаревшим и порой неисправным оружием

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вооружение, которое российские силы обнаруживают у противника во время захвата, зачастую представляет собой устаревшие образцы, порой в неисправном состоянии, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Очень часто мы наблюдаем вооружение у тех, кто оказывается в плену, либо убитых украинских военнослужащих, это старое вооружение со складов хранения, часто не новое, часто прошедшее, возможно, Афганистан даже еще, оно не всегда исправно, не всегда в хорошем состоянии. Хотя есть и новые образцы, которые в масле, но они достаточно старого производства", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что иностранные образцы техники и вооружений украинские войска могут, предположительно, беречь для возможного контрнаступления, для специалистов. "И второй момент – дело в том, что Украина является в последнее время крупнейшим поставщиком контрабандного оружия на Ближний Восток, в Африку, всевозможным террористическим организациям. Доказательств этому полно, в том числе даркнет пестрит объявлениями о продаже оружия. Там и стрелковое оружие, гранатометы, те же самые Javelin и NLAW, о которых шла речь с самого начала компании. Указано, как можно приобрести, цены достаточно приемлемые", - добавил Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯн ГагинУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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