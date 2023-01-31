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СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"
СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" - РИА Новости, 31.01.2023
СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании местного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:09
2023-01-31T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании местного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с Россией. В своем телеграм-канале ведомство утверждает, что "контрразведка службы безопасности разоблачила агента главного управления генерального штаба ВС РФ в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса". "Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ", - отметили в СБУ. Согласно заявлению следствия, подозреваемый передавал данные о дислокации украинских войск и координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Как сообщили в СБУ, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
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в мире, украина, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:09 31.01.2023
 
СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"

СБУ задержала в Донбассе депутата от ОПЗЖ, заподозрив в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании местного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с Россией.
В своем телеграм-канале ведомство утверждает, что "контрразведка службы безопасности разоблачила агента главного управления генерального штаба ВС РФ в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса". "Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ", - отметили в СБУ.
Согласно заявлению следствия, подозреваемый передавал данные о дислокации украинских войск и координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.
Как сообщили в СБУ, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
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