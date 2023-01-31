https://ria.ru/20230131/opzzh-1848604306.html

СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"

СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" - РИА Новости, 31.01.2023

СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании местного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:09

2023-01-31T11:09

2023-01-31T11:09

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании местного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с Россией. В своем телеграм-канале ведомство утверждает, что "контрразведка службы безопасности разоблачила агента главного управления генерального штаба ВС РФ в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса". "Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ", - отметили в СБУ. Согласно заявлению следствия, подозреваемый передавал данные о дислокации украинских войск и координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Как сообщили в СБУ, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, ситуация в днр и лнр