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СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"
СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" - РИА Новости, 31.01.2023
СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании местного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:09
2023-01-31T11:09
2023-01-31T11:09
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служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании местного депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с Россией. В своем телеграм-канале ведомство утверждает, что "контрразведка службы безопасности разоблачила агента главного управления генерального штаба ВС РФ в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса". "Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ", - отметили в СБУ. Согласно заявлению следствия, подозреваемый передавал данные о дислокации украинских войск и координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Как сообщили в СБУ, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ задержала депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь"
СБУ задержала в Донбассе депутата от ОПЗЖ, заподозрив в сотрудничестве с Россией