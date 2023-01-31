https://ria.ru/20230131/obstrel-1848586232.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:20

2023-01-31T10:20

2023-01-31T10:21

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донецкая народная республика

сцкк

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нато

украина

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск - ред) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

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