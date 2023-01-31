https://ria.ru/20230131/obstrel-1848586232.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:20
2023-01-31T10:20
2023-01-31T10:21
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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нато
украина
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск - ред) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
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В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина
10:20 31.01.2023 (обновлено: 10:21 31.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка