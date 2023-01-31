https://ria.ru/20230131/istrebitel-1848808759.html

СМИ: Британия, Италия и Япония создадут истребитель нового поколения

СМИ: Британия, Италия и Япония создадут истребитель нового поколения - РИА Новости, 31.01.2023

СМИ: Британия, Италия и Япония создадут истребитель нового поколения

Великобритания, Италия и Япония планируют до конца 2023 года учредить международную организацию для реализации проекта по созданию истребителя последнего... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:27

2023-01-31T21:27

2023-01-31T21:27

великобритания

италия

япония

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания, Италия и Япония планируют до конца 2023 года учредить международную организацию для реализации проекта по созданию истребителя последнего поколения, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. В начале декабря главы правительств Италии, Великобритании и Японии в совместном заявлении сообщили о заключении соглашения по созданию истребителя к 2035 году. Ратификация созданного координационного органа парламентами трех стран запланирована на середину 2024 года. Обсуждение продолжается, и сроки могут сдвинуться, поскольку трем сторонам предстоит решить ряд вопросов, включая место базирования организации и права собственности, отметили источники. В фокусе переговоров находится вопрос, будет ли Великобритания ведущим партнером проекта или три страны будут иметь равные доли собственности. Параллельно с идеей международной организации продолжаются переговоры о создании совместного предприятия с целью заложить основу для коммерческих сделок с конца 2024 года. Как ранее сообщала газета Corriere della Sera, будущий истребитель 6-го поколения будет результатом слияния итальяно-британского проекта Tempest и японского F-X. Помимо итальянской машиностроительной группы Leonardo, участие в нем примут British Aerospace Systems и Mitsubishi.

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848755348.html

великобритания

италия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, италия, япония