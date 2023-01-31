https://ria.ru/20230131/elektrosnabzhenie-1848818678.html
ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области
ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области
Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено из-за удара украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области, сообщил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:56
2023-01-31T22:56
2023-01-31T22:56
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено из-за удара украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные и аварийные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области
Богомаз: ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области