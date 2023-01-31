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ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области
ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области
Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено из-за удара украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области, сообщил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:56
2023-01-31T22:56
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено из-за удара украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные и аварийные службы.
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происшествия, жкх, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
22:56 31.01.2023
 
ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области

Богомаз: ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено из-за удара украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные и аварийные службы.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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