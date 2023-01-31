https://ria.ru/20230131/elektrosnabzhenie-1848818678.html

ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области

ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области - РИА Новости, 31.01.2023

ВСУ нарушили электроснабжение в двух населенных пунктах в Брянской области

Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено из-за удара украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области, сообщил... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:56

2023-01-31T22:56

2023-01-31T22:56

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено из-за удара украинских военных по территории Новозыбковского городского округа в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах", - говорится в сообщении. На месте работают оперативные и аварийные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины