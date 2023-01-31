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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:14

2023-01-31T11:14

2023-01-31T11:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сказано в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщило, что в 10.20 украинские военные выпустили по указанным районам восемь снарядов натовского калибра. Кроме того, три снаряда прилетели по Киевскому району. О последствиях пока ничего не известно.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, донбасс