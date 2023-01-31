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Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/donbass-1848748886.html
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие
Украинские войска обстреляли из РЗСО населенный пункт Кременная, три человека погибли, сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:33
2023-01-31T18:02
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
украина
владимир путин
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РЗСО населенный пункт Кременная, три человека погибли, сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14:00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО (семь ракет). По предварительной информации, погибли три мирных жителя", — говорится в заявлении.На прошлой неделе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что при очередной атаке ВСУ погиб годовалый ребенок, еще четыре человека получили ранения. Он также рассказал, что украинские войска применяют средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в этом районе.По словам экс-главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, ВСУ регулярно ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские боевики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20230126/terminatory-1847730399.html
https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html
кременная
луганская народная республика
донбасс
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происшествия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, украина, владимир путин, андрей марочко, родион мирошник, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Андрей Марочко, Родион Мирошник, Россия
17:33 31.01.2023 (обновлено: 18:02 31.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о трех погибших после удара ВСУ по Кременной

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РЗСО населенный пункт Кременная, три человека погибли, сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14:00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО (семь ракет). По предварительной информации, погибли три мирных жителя", — говорится в заявлении.
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На прошлой неделе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что при очередной атаке ВСУ погиб годовалый ребенок, еще четыре человека получили ранения. Он также рассказал, что украинские войска применяют средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в этом районе.
По словам экс-главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, ВСУ регулярно ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной.
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Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские боевики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбассУкраинаВладимир ПутинАндрей МарочкоРодион МирошникРоссия
 
 
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