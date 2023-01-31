https://ria.ru/20230131/donbass-1848748886.html

Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие

Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО, есть погибшие

Украинские войска обстреляли из РЗСО населенный пункт Кременная, три человека погибли, сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:33

2023-01-31T17:33

2023-01-31T18:02

специальная военная операция на украине

происшествия

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

украина

владимир путин

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РЗСО населенный пункт Кременная, три человека погибли, сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14:00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО (семь ракет). По предварительной информации, погибли три мирных жителя", — говорится в заявлении.На прошлой неделе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что при очередной атаке ВСУ погиб годовалый ребенок, еще четыре человека получили ранения. Он также рассказал, что украинские войска применяют средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в этом районе.По словам экс-главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, ВСУ регулярно ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские боевики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20230126/terminatory-1847730399.html

https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, украина, владимир путин, андрей марочко, родион мирошник, россия