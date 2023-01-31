https://ria.ru/20230131/bayden-1848812771.html

СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США

СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США - РИА Новости, 31.01.2023

СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США

Президент США Джо Байден в рамках намеченной на среду встречи со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти намерен в агрессивной форме... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:02

2023-01-31T22:02

2023-01-31T22:06

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сша

кевин маккарти

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках намеченной на среду встречи со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти намерен в агрессивной форме надавить на республиканца с целью добиться от него обещания не допустить дефолта страны, передает Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома. Согласно документу, полученному из Белого дома, президент намерен задать вопрос, готов ли Маккарти следовать "фундаментальному принципу, согласно которому Соединенные Штаты никогда не нарушат свои финансовые обязательства", и согласен ли спикер с тем, что "критически важно избежать балансирования на грани лимита госдолга". Кроме того, Байден также надеется получить от Маккарти предложения по сокращению бюджетных расходов, которые предлагает Маккарти. Маккарти в среду встретится с Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга. Байден ранее согласился на встречу с Маккарти, но исключал какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.

https://ria.ru/20230129/tramp-1848160461.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сша, кевин маккарти, джо байден