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СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США - РИА Новости, 31.01.2023
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СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США
СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США - РИА Новости, 31.01.2023
СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США
Президент США Джо Байден в рамках намеченной на среду встречи со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти намерен в агрессивной форме... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:02
2023-01-31T22:06
в мире
цены на нефть
сша
кевин маккарти
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках намеченной на среду встречи со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти намерен в агрессивной форме надавить на республиканца с целью добиться от него обещания не допустить дефолта страны, передает Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома. Согласно документу, полученному из Белого дома, президент намерен задать вопрос, готов ли Маккарти следовать "фундаментальному принципу, согласно которому Соединенные Штаты никогда не нарушат свои финансовые обязательства", и согласен ли спикер с тем, что "критически важно избежать балансирования на грани лимита госдолга". Кроме того, Байден также надеется получить от Маккарти предложения по сокращению бюджетных расходов, которые предлагает Маккарти. Маккарти в среду встретится с Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга. Байден ранее согласился на встречу с Маккарти, но исключал какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.
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в мире, цены на нефть, сша, кевин маккарти, джо байден
В мире, Цены на нефть, США, Кевин Маккарти, Джо Байден
22:02 31.01.2023 (обновлено: 22:06 31.01.2023)
 
СМИ: Байден планирует надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США

Washington Post: Байден намерен агрессивно надавить на Маккарти на встрече по госдолгу США

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках намеченной на среду встречи со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти намерен в агрессивной форме надавить на республиканца с целью добиться от него обещания не допустить дефолта страны, передает Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома.
"Президент Байден планирует агрессивно надавить на спикера палаты Кевина Маккарти в рамках встречи в Белом доме в среду, чтобы получить обязательства не допустить дефолта по национальному долгу", - говорится в публикации.
Согласно документу, полученному из Белого дома, президент намерен задать вопрос, готов ли Маккарти следовать "фундаментальному принципу, согласно которому Соединенные Штаты никогда не нарушат свои финансовые обязательства", и согласен ли спикер с тем, что "критически важно избежать балансирования на грани лимита госдолга".
Кроме того, Байден также надеется получить от Маккарти предложения по сокращению бюджетных расходов, которые предлагает Маккарти.
Маккарти в среду встретится с Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга.
Байден ранее согласился на встречу с Маккарти, но исключал какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США.
В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.
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