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Российские банки преодолели дефицит чипов для карт - РИА Новости, 31.01.2023
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Российские банки преодолели дефицит чипов для карт
Российские банки преодолели дефицит чипов для карт - РИА Новости, 31.01.2023
Российские банки преодолели дефицит чипов для карт
Банки в России не испытывают недостатка в чипах для пластиковых карт в отсутствие западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для карточек,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:37
2023-01-31T03:43
экономика
технологии
втб
новикомбанк
visa, inc.
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банки в России не испытывают недостатка в чипах для пластиковых карт в отсутствие западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для карточек, свидетельствует опрос банков, проведенный РИА Новости. Российские банки уже почти год существуют в условиях ухода с рынка международных гигантов Visa и Mastercard и западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для пластиковых карт. Если в начале весны прошлого года некоторые участники рынка опасались дефицита чипов, то сейчас, как показал опрос агентства, банки на это смотрят с оптимизмом. "ВТБ не испытывает недостатка в чипах для банковских карт, объем поставок растет по сравнению с началом прошлого года. Схемы взаимодействия с поставщиками и логистика были адаптированы под текущие реалии и функционируют успешно", - сообщили в пресс-службе кредитной организации. Также в банке не фиксируют прироста количества карт, вышедших из строя в процессе эксплуатации, или системных технологических дефектов. "Качество пластика и чипов сохраняется на стабильно высоком уровне. При этом весной прошлого года мы сделали все карты банка бессрочными, что позволяет расплачиваться ими по истечении срока действия и не оформлять новую карту", - добавили в ВТБ. В целом ситуация с чипами для карт нормализовалась по сравнению с началом 2022 года, соглашается Евгений Березовский из Новикомбанка. "Мы не отмечаем роста процента брака, из-за которого карты приходится менять. Дефицита чипов для карт Новикомбанк также не испытывает", - говорит он. Аналогичную позицию озвучили представители банков "Зенит" и "Открытие", а также Росбанка, "Абсолют банка", "Ренессанс банка", РНКБ и "Почта банка". В пресс-службе последнего при этом отметили, что все запросы банка в картах и чипах полностью удовлетворяются российскими производителями.
https://ria.ru/20230127/bank-1847837433.html
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экономика, технологии, втб, новикомбанк, visa, inc.
Экономика, Технологии, ВТБ, Новикомбанк, Visa, Inc.
03:37 31.01.2023 (обновлено: 03:43 31.01.2023)
 
Российские банки преодолели дефицит чипов для карт

Российские банки не испытывают дефицита чипов для карт в отсутствие западных поставщиков

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банки в России не испытывают недостатка в чипах для пластиковых карт в отсутствие западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для карточек, свидетельствует опрос банков, проведенный РИА Новости.
Российские банки уже почти год существуют в условиях ухода с рынка международных гигантов Visa и Mastercard и западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для пластиковых карт. Если в начале весны прошлого года некоторые участники рынка опасались дефицита чипов, то сейчас, как показал опрос агентства, банки на это смотрят с оптимизмом.
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"ВТБ не испытывает недостатка в чипах для банковских карт, объем поставок растет по сравнению с началом прошлого года. Схемы взаимодействия с поставщиками и логистика были адаптированы под текущие реалии и функционируют успешно", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Также в банке не фиксируют прироста количества карт, вышедших из строя в процессе эксплуатации, или системных технологических дефектов. "Качество пластика и чипов сохраняется на стабильно высоком уровне. При этом весной прошлого года мы сделали все карты банка бессрочными, что позволяет расплачиваться ими по истечении срока действия и не оформлять новую карту", - добавили в ВТБ.
В целом ситуация с чипами для карт нормализовалась по сравнению с началом 2022 года, соглашается Евгений Березовский из Новикомбанка. "Мы не отмечаем роста процента брака, из-за которого карты приходится менять. Дефицита чипов для карт Новикомбанк также не испытывает", - говорит он.
Аналогичную позицию озвучили представители банков "Зенит" и "Открытие", а также Росбанка, "Абсолют банка", "Ренессанс банка", РНКБ и "Почта банка". В пресс-службе последнего при этом отметили, что все запросы банка в картах и чипах полностью удовлетворяются российскими производителями.
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