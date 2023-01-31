https://ria.ru/20230131/banki-1848556588.html

Российские банки преодолели дефицит чипов для карт

Российские банки преодолели дефицит чипов для карт - РИА Новости, 31.01.2023

Российские банки преодолели дефицит чипов для карт

Банки в России не испытывают недостатка в чипах для пластиковых карт в отсутствие западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для карточек,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T03:37

2023-01-31T03:37

2023-01-31T03:43

экономика

технологии

втб

новикомбанк

visa, inc.

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Банки в России не испытывают недостатка в чипах для пластиковых карт в отсутствие западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для карточек, свидетельствует опрос банков, проведенный РИА Новости. Российские банки уже почти год существуют в условиях ухода с рынка международных гигантов Visa и Mastercard и западных компаний, занимающихся поставкой комплектующих для пластиковых карт. Если в начале весны прошлого года некоторые участники рынка опасались дефицита чипов, то сейчас, как показал опрос агентства, банки на это смотрят с оптимизмом. "ВТБ не испытывает недостатка в чипах для банковских карт, объем поставок растет по сравнению с началом прошлого года. Схемы взаимодействия с поставщиками и логистика были адаптированы под текущие реалии и функционируют успешно", - сообщили в пресс-службе кредитной организации. Также в банке не фиксируют прироста количества карт, вышедших из строя в процессе эксплуатации, или системных технологических дефектов. "Качество пластика и чипов сохраняется на стабильно высоком уровне. При этом весной прошлого года мы сделали все карты банка бессрочными, что позволяет расплачиваться ими по истечении срока действия и не оформлять новую карту", - добавили в ВТБ. В целом ситуация с чипами для карт нормализовалась по сравнению с началом 2022 года, соглашается Евгений Березовский из Новикомбанка. "Мы не отмечаем роста процента брака, из-за которого карты приходится менять. Дефицита чипов для карт Новикомбанк также не испытывает", - говорит он. Аналогичную позицию озвучили представители банков "Зенит" и "Открытие", а также Росбанка, "Абсолют банка", "Ренессанс банка", РНКБ и "Почта банка". В пресс-службе последнего при этом отметили, что все запросы банка в картах и чипах полностью удовлетворяются российскими производителями.

https://ria.ru/20230127/bank-1847837433.html

https://ria.ru/20230119/banki-1846066800.html

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экономика, технологии, втб, новикомбанк, visa, inc.