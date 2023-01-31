https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848638081.html

Российские войска почти взяли под контроль трассу Часов Яр — Артемовск

Российские войска почти взяли под контроль трассу Часов Яр — Артемовск - РИА Новости, 31.01.2023

Российские войска почти взяли под контроль трассу Часов Яр — Артемовск

Российские военные практически установили контроль над трассой на Часов Яр, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:39

2023-01-31T12:39

2023-01-31T13:30

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

артемовск

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские военные практически установили контроль над трассой на Часов Яр, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Артемовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр — Артемовск. Еще не полностью, но вот-вот она будет взята под контроль. Группировка войск в Артемовске украинская лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов", — сказал он.Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска. Дорога, связывающая его с Артемовском, — единственный остающийся путь для снабжения украинской группировки в этом районе. За Артемовск сейчас ведутся ожесточенные бои. Как заявил на днях основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр