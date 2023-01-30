https://ria.ru/20230130/zaderzhanie-1848508106.html

В Петербурге задержали пьяного мужчину в платье, укравшего телевизор

В Петербурге задержали пьяного мужчину в платье, укравшего телевизор - РИА Новости, 30.01.2023

В Петербурге задержали пьяного мужчину в платье, укравшего телевизор

Росгвардейцы задержали в Московском районе Санкт-Петербурга нетрезвого мужчину в женском платье по подозрению в краже телевизора из общежития, совершенную еще в РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:47

2023-01-30T18:47

2023-01-30T18:47

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Росгвардейцы задержали в Московском районе Санкт-Петербурга нетрезвого мужчину в женском платье по подозрению в краже телевизора из общежития, совершенную еще в декабре, сообщил в понедельник региональный главк Росгвардии. Как информирует ведомство, в понедельник ночью сотрудники районного отдела вневедомственной охраны получили информацию, что на улице Победы может находиться мужчина, подозреваемый в краже телевизора из общежития на Будапештской улице в декабре прошлого года. "Сотрудники Росгвардии задержали его, при этом он был пьян и одет в женское платье и пальто. Доставлен в 33 отдел полиции", - информирует главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)