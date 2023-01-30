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В Петербурге задержали пьяного мужчину в платье, укравшего телевизор
В Петербурге задержали пьяного мужчину в платье, укравшего телевизор - РИА Новости, 30.01.2023
В Петербурге задержали пьяного мужчину в платье, укравшего телевизор
Росгвардейцы задержали в Московском районе Санкт-Петербурга нетрезвого мужчину в женском платье по подозрению в краже телевизора из общежития, совершенную еще в РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:47
2023-01-30T18:47
2023-01-30T18:47
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Росгвардейцы задержали в Московском районе Санкт-Петербурга нетрезвого мужчину в женском платье по подозрению в краже телевизора из общежития, совершенную еще в декабре, сообщил в понедельник региональный главк Росгвардии. Как информирует ведомство, в понедельник ночью сотрудники районного отдела вневедомственной охраны получили информацию, что на улице Победы может находиться мужчина, подозреваемый в краже телевизора из общежития на Будапештской улице в декабре прошлого года. "Сотрудники Росгвардии задержали его, при этом он был пьян и одет в женское платье и пальто. Доставлен в 33 отдел полиции", - информирует главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали пьяного мужчину в платье, укравшего телевизор
Росгвардейцы задержали пьяного петербуржца в платье, укравшего телевизор из общежития