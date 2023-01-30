https://ria.ru/20230130/vzryvy-1848531358.html

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД - РИА Новости, 30.01.2023

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД

Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, заявил в понедельник представитель украинского МИД Олег Николенко. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:08

2023-01-30T21:08

2023-01-30T21:08

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иран

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, заявил в понедельник представитель украинского МИД Олег Николенко. В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части страны, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала". "Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - написал Николенко в соцсетях. Позднее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Киев к ответу в связи с намеками о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект.

https://ria.ru/20230130/iran-1848499736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, иран, исфахан, олег николенко, twitter