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Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД - РИА Новости, 30.01.2023
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Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД
Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД - РИА Новости, 30.01.2023
Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД
Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, заявил в понедельник представитель украинского МИД Олег Николенко. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:08
2023-01-30T21:08
в мире
украина
иран
исфахан
олег николенко
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, заявил в понедельник представитель украинского МИД Олег Николенко. В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части страны, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала". "Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - написал Николенко в соцсетях. Позднее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Киев к ответу в связи с намеками о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект.
https://ria.ru/20230130/iran-1848499736.html
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в мире, украина, иран, исфахан, олег николенко, twitter
В мире, Украина, Иран, Исфахан, Олег Николенко, Twitter
21:08 30.01.2023
 
Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД

Представитель МИД Украины Николенко: стране неизвестна причина взрывов на объектах в Иране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, заявил в понедельник представитель украинского МИД Олег Николенко.
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части страны, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала".
"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - написал Николенко в соцсетях.
Позднее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Киев к ответу в связи с намеками о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект.
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