Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, утверждают в МИД
Представитель МИД Украины Николенко: стране неизвестна причина взрывов на объектах в Иране
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украине неизвестна причина взрывов на иранских объектах, заявил в понедельник представитель украинского МИД Олег Николенко.
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части страны, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала".
"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - написал Николенко в соцсетях.
Позднее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Киев к ответу в связи с намеками о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект.