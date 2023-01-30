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Пользователи ВКонтакте рассказали, что думают о возможном запрете вейпов
Пользователи ВКонтакте рассказали, что думают о возможном запрете вейпов - РИА Новости, 30.01.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, что думают о возможном запрете вейпов
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:00
2023-01-30T13:00
2023-01-30T13:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они думают о возможном запрете вейпов.Варианты ответа были: я за полный запрет; нужно ужесточить правила продажи; оставить все как есть; мне все равно.В итоге большинство подписчиков ответило, что они выступают за полный запрет вейпов. Так проголосовали 65%. Около 16% пользователей предлагают ужесточить правила продажи, а 9% ответили, что им все равно на возможный запрет. Лишь 8% подписчиков предлагают оставить все как есть.В комментариях некоторые пользователи отметили, что полный запрет вейпов может вызвать рост нелегального рынка, поэтому такие жесткие меры вводить не стоит.Ранее Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя это, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.
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общество, вконтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, что думают о возможном запрете вейпов
Пользователи ВКонтакте ответили, поддерживают ли они запрет вейпов в России
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они думают о возможном запрете вейпов.
Варианты ответа были: я за полный запрет; нужно ужесточить правила продажи; оставить все как есть; мне все равно.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они выступают за полный запрет вейпов. Так проголосовали 65%. Около 16% пользователей предлагают ужесточить правила продажи, а 9% ответили, что им все равно на возможный запрет. Лишь 8% подписчиков предлагают оставить все как есть.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что полный запрет вейпов может вызвать рост нелегального рынка, поэтому такие жесткие меры вводить не стоит.
Ранее Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя это, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.