https://ria.ru/20230130/vkontakte-1848378911.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, что думают о возможном запрете вейпов

Пользователи ВКонтакте рассказали, что думают о возможном запрете вейпов - РИА Новости, 30.01.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, что думают о возможном запрете вейпов

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:00

2023-01-30T13:00

2023-01-30T13:00

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они думают о возможном запрете вейпов.Варианты ответа были: я за полный запрет; нужно ужесточить правила продажи; оставить все как есть; мне все равно.В итоге большинство подписчиков ответило, что они выступают за полный запрет вейпов. Так проголосовали 65%. Около 16% пользователей предлагают ужесточить правила продажи, а 9% ответили, что им все равно на возможный запрет. Лишь 8% подписчиков предлагают оставить все как есть.В комментариях некоторые пользователи отметили, что полный запрет вейпов может вызвать рост нелегального рынка, поэтому такие жесткие меры вводить не стоит.Ранее Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя это, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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