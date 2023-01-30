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В Барнауле вандалы повредили баннеры на аллее памяти воинов-десантников - РИА Новости, 30.01.2023
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В Барнауле вандалы повредили баннеры на аллее памяти воинов-десантников
В Барнауле вандалы повредили баннеры на аллее памяти воинов-десантников - РИА Новости, 30.01.2023
В Барнауле вандалы повредили баннеры на аллее памяти воинов-десантников
Полицейские проводят проверку по факту повреждения баннеров на аллее памяти воинов-десантников в Барнауле, сообщили журналистам в главке МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:51
2023-01-30T15:07
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 30 янв - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту повреждения баннеров на аллее памяти воинов-десантников в Барнауле, сообщили журналистам в главке МВД по Алтайскому краю. "На ресурсах в сети интернет появились публикации, связанные с тем, что неизвестные лица повредили памятные баннеры, установленные на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка", - говорится в сообщении. Горожане сообщили о вандализме в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Барнаула. Заявление зарегистрировано. "В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление лиц, которые могли повредить памятные баннеры. Сотрудники полиции разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, устанавливают все обстоятельства", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20221226/vandaly-1841364472.html
https://ria.ru/20230117/vandalizm-1845544289.html
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
14:51 30.01.2023 (обновлено: 15:07 30.01.2023)
 
В Барнауле вандалы повредили баннеры на аллее памяти воинов-десантников

МВД: в Барнауле вандалы повредили баннеры на аллее памяти воинов-десантников

© Фото : Администрация города БарнаулаАллея памяти воинов-десантников в Барнауле
Аллея памяти воинов-десантников в Барнауле - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Администрация города Барнаула
Аллея памяти воинов-десантников в Барнауле. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 30 янв - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту повреждения баннеров на аллее памяти воинов-десантников в Барнауле, сообщили журналистам в главке МВД по Алтайскому краю.
"На ресурсах в сети интернет появились публикации, связанные с тем, что неизвестные лица повредили памятные баннеры, установленные на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка", - говорится в сообщении.
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Горожане сообщили о вандализме в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Барнаула. Заявление зарегистрировано.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление лиц, которые могли повредить памятные баннеры. Сотрудники полиции разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, устанавливают все обстоятельства", - уточняет пресс-служба.
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