https://ria.ru/20230130/trevoga-1848503969.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:26

2023-01-30T18:26

2023-01-30T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в этих областях прозвучал практически одновременно – в 18.06 и 18.07 (мск). Ранее в понедельник тревога уже звучала в указанных областях, она продлилась некоторое время, после чего ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, украина