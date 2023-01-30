https://ria.ru/20230130/trevoga-1848503969.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:26
2023-01-30T18:26
2023-01-30T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в этих областях прозвучал практически одновременно – в 18.06 и 18.07 (мск). Ранее в понедельник тревога уже звучала в указанных областях, она продлилась некоторое время, после чего ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина
18:26 30.01.2023 (обновлено: 18:28 30.01.2023)
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в шести областях страны объявили воздушную тревогу