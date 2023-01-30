https://ria.ru/20230130/shura-1848496552.html
Шура раскрыл детали потери квартиры
Шура раскрыл детали потери квартиры - РИА Новости, 30.01.2023
Шура раскрыл детали потери квартиры
Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:16
2023-01-30T18:16
2023-01-30T18:16
шоубиз
шура (александр медведев)
жилье
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому другой человек стал обладателем его имущества. Кроме того, музыкант добавил, что приобрел квартиру по выгодной цене. Также он отметил, что произошедшая ситуация стала для него уроком.Прошлой осенью музыкант похвастался приобретением новой квартиры. Также он заявил, что ждет помощи от "какого-нибудь канала" с ремонтом жилья. Ранее Шура помирился с матерью после многолетнего конфликта. Родительница певца требовала у него отказаться от доли в новосибирской квартире.
https://ria.ru/20220210/shura-1772134624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шура (александр медведев), жилье
Шоубиз, Шура (Александр Медведев), Жилье
Шура раскрыл детали потери квартиры
Шура раскрыл детали потери квартиры в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому другой человек стал обладателем его имущества.
"Хватило ума написать в тот день бумажку, что я наркоман и остальное это все. Меня попросили об этом написать. Я 15 лет жил в квартире и забыл про эту бумажку. Ремонт там сделал", – признался
исполнитель на шоу "Злые языки".
Кроме того, музыкант добавил, что приобрел квартиру по выгодной цене.
"Я платил за квартиру частями. Она за копейки мне досталась. Сейчас уже не помню, где она", – поделился певец.
Также он отметил, что произошедшая ситуация стала для него уроком.
"Каждый прожитый урок – наш. Надо мозги себе вставлять и делать выводы. Моя мама сказала так: "Ты 15 лет в квартире прожил, думай, что ее снимал. Вот так мозг успокаивай", – заключил артист.
Прошлой осенью музыкант похвастался приобретением новой квартиры. Также он заявил, что ждет помощи от "какого-нибудь канала" с ремонтом жилья.
Ранее Шура помирился
с матерью после многолетнего конфликта. Родительница певца требовала у него отказаться от доли в новосибирской квартире.