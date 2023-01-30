https://ria.ru/20230130/shura-1848496552.html

Шура раскрыл детали потери квартиры

Шура раскрыл детали потери квартиры - РИА Новости, 30.01.2023

Шура раскрыл детали потери квартиры

Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:16

2023-01-30T18:16

2023-01-30T18:16

шоубиз

шура (александр медведев)

жилье

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому другой человек стал обладателем его имущества. Кроме того, музыкант добавил, что приобрел квартиру по выгодной цене. Также он отметил, что произошедшая ситуация стала для него уроком.Прошлой осенью музыкант похвастался приобретением новой квартиры. Также он заявил, что ждет помощи от "какого-нибудь канала" с ремонтом жилья. Ранее Шура помирился с матерью после многолетнего конфликта. Родительница певца требовала у него отказаться от доли в новосибирской квартире.

https://ria.ru/20220210/shura-1772134624.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шура (александр медведев), жилье