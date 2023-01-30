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Шура раскрыл детали потери квартиры - РИА Новости, 30.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230130/shura-1848496552.html
Шура раскрыл детали потери квартиры
Шура раскрыл детали потери квартиры - РИА Новости, 30.01.2023
Шура раскрыл детали потери квартиры
Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:16
2023-01-30T18:16
шоубиз
шура (александр медведев)
жилье
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому другой человек стал обладателем его имущества. Кроме того, музыкант добавил, что приобрел квартиру по выгодной цене. Также он отметил, что произошедшая ситуация стала для него уроком.Прошлой осенью музыкант похвастался приобретением новой квартиры. Также он заявил, что ждет помощи от "какого-нибудь канала" с ремонтом жилья. Ранее Шура помирился с матерью после многолетнего конфликта. Родительница певца требовала у него отказаться от доли в новосибирской квартире.
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шура (александр медведев), жилье
Шоубиз, Шура (Александр Медведев), Жилье
18:16 30.01.2023
 
Шура раскрыл детали потери квартиры

Шура раскрыл детали потери квартиры в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев (Шура)
 Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев (Шура) - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) пожаловался на мошенников, которые обманным путем завладели его квартирой в Москве. Артист подписал документ, согласно которому другой человек стал обладателем его имущества.
"Хватило ума написать в тот день бумажку, что я наркоман и остальное это все. Меня попросили об этом написать. Я 15 лет жил в квартире и забыл про эту бумажку. Ремонт там сделал", – признался исполнитель на шоу "Злые языки".
Кроме того, музыкант добавил, что приобрел квартиру по выгодной цене.
"Я платил за квартиру частями. Она за копейки мне досталась. Сейчас уже не помню, где она", – поделился певец.
Также он отметил, что произошедшая ситуация стала для него уроком.

"Каждый прожитый урок – наш. Надо мозги себе вставлять и делать выводы. Моя мама сказала так: "Ты 15 лет в квартире прожил, думай, что ее снимал. Вот так мозг успокаивай", – заключил артист.

Прошлой осенью музыкант похвастался приобретением новой квартиры. Также он заявил, что ждет помощи от "какого-нибудь канала" с ремонтом жилья.
Ранее Шура помирился с матерью после многолетнего конфликта. Родительница певца требовала у него отказаться от доли в новосибирской квартире.
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ШоубизШура (Александр Медведев)Жилье
 
 
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