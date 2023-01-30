https://ria.ru/20230130/remont-1848427518.html

Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья

Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья - РИА Новости, 30.01.2023

Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил найти возможности ускорить восстановление жилья, поврежденного в результате обстрелов, при этом, по... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:58

2023-01-30T14:58

2023-01-30T14:58

белгородская область

жилье

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил найти возможности ускорить восстановление жилья, поврежденного в результате обстрелов, при этом, по оценкам властей, с начала специальной военной операции в регионе было разрушено более 2,8 тысячи домов и квартир, сообщила пресс-служба правительства области. Вопрос о восстановлении разрушенного жилья был поднят на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Как пояснили в пресс-службе, из 22 муниципальных и городских округов половина является приграничными районами с сопредельным государством. Эти территории подвергаются ежедневным обстрелам украинскими войсками. Начиная с 24 февраля прошлого года в результате обстрелов повреждены 2883 жилых помещения. Из них 1010 квартир в 96 многоквартирных домах, а также 1873 частных домовладения. "В зоне ответственности регионального министерства строительства находятся 149 наиболее повреждённых жилых домов. Из них 107 домов подлежат восстановлению, а 42 были снесены", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области призвал глав муниципальных образования и региональное министерство ЖКХ найти возможность для ускорения работ. По данным властей, из 107 домов было восстановлено 103. Из 42 снесённых домов для 32 собственников уже закуплено новое жильё. В одном доме человек только вступил в право на наследство. Ещё 9 собственников настаивают на строительстве нового дома. "Прошу ускорить работы по восстановлению разрушенного жилья, чтобы жильцы как можно быстрее вернулись в свои дома", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. В настоящее время восстановлено более 2 тысяч жилых помещений, квартир в многоквартирных домах и частных домовладений на общую сумму более 600 миллионов рублей. В процессе восстановления находятся 284 жилых помещения При этом более 470 домов восстановить пока невозможно – на территориях, где они находятся, введен режим ЧС. Большинство домов находятся в Белгородском районе. В Валуйском округе идут работы по восстановлению повреждённых при обстрелах домов. Полностью завершить ремонт строительные бригады планируют в феврале. В Белгороде завершили восстановление пострадавшего при обстреле 13 октября прошлого года дома на Губкина, 42г. Как отметили в правительстве, вернуться в свои квартиры жильцы могут уже сейчас, но пока остаётся нерешённым вопрос с мебелью и бытовой техникой: всего этого у людей попросту нет. "Сейчас согласовывайте с жильцами приобретение или восстановление мебели, чтобы они максимально быстро вернулись домой", – дал поручение подчинённым Гладков.

https://ria.ru/20230130/obstrel-1848337014.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847410826.html

https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html

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