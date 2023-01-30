https://ria.ru/20230130/remont-1848427518.html
Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья
Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья - РИА Новости, 30.01.2023
Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил найти возможности ускорить восстановление жилья, поврежденного в результате обстрелов, при этом, по... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:58
2023-01-30T14:58
2023-01-30T14:58
белгородская область
жилье
белгородская область
белгородский район
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил найти возможности ускорить восстановление жилья, поврежденного в результате обстрелов, при этом, по оценкам властей, с начала специальной военной операции в регионе было разрушено более 2,8 тысячи домов и квартир, сообщила пресс-служба правительства области. Вопрос о восстановлении разрушенного жилья был поднят на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Как пояснили в пресс-службе, из 22 муниципальных и городских округов половина является приграничными районами с сопредельным государством. Эти территории подвергаются ежедневным обстрелам украинскими войсками. Начиная с 24 февраля прошлого года в результате обстрелов повреждены 2883 жилых помещения. Из них 1010 квартир в 96 многоквартирных домах, а также 1873 частных домовладения. "В зоне ответственности регионального министерства строительства находятся 149 наиболее повреждённых жилых домов. Из них 107 домов подлежат восстановлению, а 42 были снесены", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области призвал глав муниципальных образования и региональное министерство ЖКХ найти возможность для ускорения работ. По данным властей, из 107 домов было восстановлено 103. Из 42 снесённых домов для 32 собственников уже закуплено новое жильё. В одном доме человек только вступил в право на наследство. Ещё 9 собственников настаивают на строительстве нового дома. "Прошу ускорить работы по восстановлению разрушенного жилья, чтобы жильцы как можно быстрее вернулись в свои дома", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. В настоящее время восстановлено более 2 тысяч жилых помещений, квартир в многоквартирных домах и частных домовладений на общую сумму более 600 миллионов рублей. В процессе восстановления находятся 284 жилых помещения При этом более 470 домов восстановить пока невозможно – на территориях, где они находятся, введен режим ЧС. Большинство домов находятся в Белгородском районе. В Валуйском округе идут работы по восстановлению повреждённых при обстрелах домов. Полностью завершить ремонт строительные бригады планируют в феврале. В Белгороде завершили восстановление пострадавшего при обстреле 13 октября прошлого года дома на Губкина, 42г. Как отметили в правительстве, вернуться в свои квартиры жильцы могут уже сейчас, но пока остаётся нерешённым вопрос с мебелью и бытовой техникой: всего этого у людей попросту нет. "Сейчас согласовывайте с жильцами приобретение или восстановление мебели, чтобы они максимально быстро вернулись домой", – дал поручение подчинённым Гладков.
https://ria.ru/20230130/obstrel-1848337014.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847410826.html
https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html
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жилье, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Жилье, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного ВСУ белгородского жилья
Гладков поручил ускорить ремонт разрушенного украинскими войсками белгородского жилья
БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил найти возможности ускорить восстановление жилья, поврежденного в результате обстрелов, при этом, по оценкам властей, с начала специальной военной операции в регионе было разрушено более 2,8 тысячи домов и квартир, сообщила пресс-служба правительства области.
Вопрос о восстановлении разрушенного жилья был поднят на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Как пояснили в пресс-службе, из 22 муниципальных и городских округов половина является приграничными районами с сопредельным государством.
Эти территории подвергаются ежедневным обстрелам украинскими войсками. Начиная с 24 февраля прошлого года в результате обстрелов повреждены 2883 жилых помещения. Из них 1010 квартир в 96 многоквартирных домах, а также 1873 частных домовладения.
"В зоне ответственности регионального министерства строительства находятся 149 наиболее повреждённых жилых домов. Из них 107 домов подлежат восстановлению, а 42 были снесены", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области призвал глав муниципальных образования и региональное министерство ЖКХ найти возможность для ускорения работ.
По данным властей, из 107 домов было восстановлено 103. Из 42 снесённых домов для 32 собственников уже закуплено новое жильё. В одном доме человек только вступил в право на наследство. Ещё 9 собственников настаивают на строительстве нового дома.
"Прошу ускорить работы по восстановлению разрушенного жилья, чтобы жильцы как можно быстрее вернулись в свои дома", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
В настоящее время восстановлено более 2 тысяч жилых помещений, квартир в многоквартирных домах и частных домовладений на общую сумму более 600 миллионов рублей. В процессе восстановления находятся 284 жилых помещения При этом более 470 домов восстановить пока невозможно – на территориях, где они находятся, введен режим ЧС. Большинство домов находятся в Белгородском районе.
В Валуйском округе идут работы по восстановлению повреждённых при обстрелах домов. Полностью завершить ремонт строительные бригады планируют в феврале. В Белгороде завершили восстановление пострадавшего при обстреле 13 октября прошлого года дома на Губкина, 42г. Как отметили в правительстве, вернуться в свои квартиры жильцы могут уже сейчас, но пока остаётся нерешённым вопрос с мебелью и бытовой техникой: всего этого у людей попросту нет.
"Сейчас согласовывайте с жильцами приобретение или восстановление мебели, чтобы они максимально быстро вернулись домой", – дал поручение подчинённым Гладков.