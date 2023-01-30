Рейтинг@Mail.ru
Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/rassledovanie-1848411786.html
Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане
Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане - РИА Новости, 30.01.2023
Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане
Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование будет продолжено, сообщает арабский телеканал Al-Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:29
2023-01-30T14:29
в мире
исфахан
израиль
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786871785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76475b1afc34099fc2f43125ba53de31.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование будет продолжено, сообщает арабский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника."Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование необходимо продолжить", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на чиновника.Он добавил, что дроны "могли быть запущены уже с территории Ирана".В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848376096.html
исфахан
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786871785_139:0:1846:1280_1920x0_80_0_0_c6de2481746fa4d4c183b25c797ca67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исфахан, израиль, иран
В мире, Исфахан, Израиль, Иран
14:29 30.01.2023
 
Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане

Al-Jazeera: иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане

© Pixabay / mohammadshahhosseiniВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование будет продолжено, сообщает арабский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
"Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование необходимо продолжить", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на чиновника.
Он добавил, что дроны "могли быть запущены уже с территории Ирана".
В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 12:52
МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за слов Подоляка
 
В миреИсфаханИзраильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала