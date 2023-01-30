https://ria.ru/20230130/rassledovanie-1848411786.html

Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане

Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане - РИА Новости, 30.01.2023

Иранский чиновник заподозрил Израиль в причастности к теракту в Исфахане

Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование будет продолжено, сообщает арабский телеканал Al-Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:29

2023-01-30T14:29

2023-01-30T14:29

в мире

исфахан

израиль

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование будет продолжено, сообщает арабский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника."Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование необходимо продолжить", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на чиновника.Он добавил, что дроны "могли быть запущены уже с территории Ирана".В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848376096.html

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в мире, исфахан, израиль, иран