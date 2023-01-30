https://ria.ru/20230130/proisshestvie-1847334096.html

"На здоровье не жаловался". Новые подробности таинственной смерти бойца ММА

"На здоровье не жаловался". Новые подробности таинственной смерти бойца ММА - РИА Новости, 30.01.2023

"На здоровье не жаловался". Новые подробности таинственной смерти бойца ММА

"Был человеком прямолинейным и порядочным", — так отзываются друзья о 25-летнем бойце смешанных единоборств Георгии Гаглоеве. Он умер в поезде Москва —... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:05

происшествия

сергей меняйло

александр бастрыкин

беслан

москва

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. "Был человеком прямолинейным и порядочным", — так отзываются друзья о 25-летнем бойце смешанных единоборств Георгии Гаглоеве. Он умер в поезде Москва — Владикавказ, но из-за чего — до сих пор неизвестно. О резонансном деле — в материале РИА Новости.Смерть на станцииЯнварским утром пассажиры купе обратили внимание, что молодой человек на верхней полке уже несколько часов совсем не двигается. Выяснили, что он не дышит.На станции Лиски прибыли медики и констатировали смерть.Тело направили на вскрытие, оперативники стали искать очевидцев. В полупустом вагоне их оказалось немного. Из вещей у погибшего была лишь одна сумка с одеждой и спортивным снаряжением. Ничего запрещенного полицейские не обнаружили.Гаглоев возвращался со сборов домой — на несколько дней. Готовился к поединку, запланированному на конец февраля.По предварительным данным, боец скончался от тромбоэмболии легких, которую могут вызвать хронические проблемы с сердцем или сосудами. Однако в областном СУ СК России призвали дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.Пропавший таксистГаглоев родился и вырос в Беслане. Занимался борьбой, потом перешел в смешанные единоборства (ММА). Рано остался без родителей, поэтому его воспитывала тетя — Римма Гаглоева (по паспорту Екатерина Джеиранидис). На Северном Кавказе многие знают ее как гадалку, которая к тому же практикует снятие порчи и сглаза. Среди клиентов — немало бизнесменов и высокопоставленных чиновников.Она неплохо зарабатывала, часто бывала за границей. В феврале 2022-го отправилась на несколько дней в Дубай. В Грозный прилетела шестого числа, заказала такси до Беслана. По пути позвонила родным и сообщила: приедет около полуночи. Но дома так и не появилась. Вместе с ней бесследно исчез 43-летний водитель Адам Арсаев из Ингушетии.Георгий сразу почуял неладное и обратился в полицию. По камерам видеонаблюдения оперативники выяснили, что в тот вечер Римма вышла из здания аэропорта, села в автомобиль Toyota Corolla и направилась в сторону Ингушетии.На трассе след иномарки потерялся. Но на следующий день после исчезновения автомобиль обнаружили на окраине города Сунжа рядом с карьером. Дверцы открыты, в салоне — деньги, документы и сотовый телефон гадалки. Отпечатки пальцев отсутствовали — и внутри машины, и на кузове."Я приехал на допрос к следователям, и кто-то из них сообщил, что тетя с таксистом нашлись, сейчас находятся в местном отделе полиции, — рассказывал тогда на странице в соцсетях Гаглоев. — Однако на следующий день тот сотрудник СК от своих слов открестился"."Охота на ведьм"Ингушские следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух человек". Материалы сразу передали в республиканское управление. Полицейские уверяют, что проделали "огромный объем работы: допросили значительное количество жителей Ингушетии, Северной Осетии и Чечни, сняли у каждого отпечатки пальцев и взяли образцы ДНК".Расследование на личном контроле у глав Осетии, Ингушетии и Чечни. И, как заявил осетинский руководитель Сергей Меняйло, "бросили все силы на поиски пропавших".Однако никого так и не нашли. "Насколько я знаю, Георгий продолжал разыскивать тетю самостоятельно, — говорит знакомый спортсмена Самир (по его просьбе имя изменено). — Он думал, что ее пропажа напрямую связана с профессией: причастен кто-то из влиятельных клиентов или тот, кто недоволен деятельностью так называемых ясновидящих".Кавказские СМИ периодически писали об охоте на магов и экстрасенсов. Чаще всего их преследуют местные, считающие такую деятельность служением дьяволу.При этом спрос на магические услуги, судя по публикациям в соцсетях, довольно высокий. Ясновидящие часто указывают свой адрес и телефон.Боец ММА, можно сказать, вел собственное расследование. По мнению друзей, именно это стало причиной внезапной смерти: "проблем со здоровьем не было, вероятно, задушили". Версию подхватили многие СМИ.У Самира своя теория: "Георгий был человек прямолинейный, с обостренным чувством справедливости, за словом в карман не лез и никого не боялся. Вполне возможно, с кем-то поссорился в поезде, и его убили во сне".В феврале будут готовы результаты судмедэкспертизы. Пока идет доследственная проверка — из-за резонанса ее контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин. Родные надеются, что точную причину гибели спортсмена все-таки установят.

https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html

https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836414834.html

беслан

москва

владикавказ

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, сергей меняйло, александр бастрыкин, беслан, москва, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla