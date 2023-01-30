https://ria.ru/20230130/popovka-1848518779.html

ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле

ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле - РИА Новости, 30.01.2023

ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле

Два дома и линия электропередачи в деревне Поповка Рыльского района Курской области повреждены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:45

2023-01-30T19:45

2023-01-30T19:52

специальная военная операция на украине

курская область

рыльский район

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Два дома и линия электропередачи в деревне Поповка Рыльского района Курской области повреждены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное - пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай… Также повреждена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий нападения противника", - сообщил Старовойт в Telegram-канале. Губернатор добавил, что власти помогут владельцам поврежденных домов после того, как специалисты оценят нанесенный ущерб. Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

рыльский район

украина

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Евгения Нефедова

курская область, рыльский район, украина, роман старовойт