19:45 30.01.2023 (обновлено: 19:52 30.01.2023)
ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле
Старовойт: в деревне Поповка в Курской области при обстреле ВСУ были повреждены два дома
© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Два дома и линия электропередачи в деревне Поповка Рыльского района Курской области повреждены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
"Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное - пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай… Также повреждена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий нападения противника", - сообщил Старовойт в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что власти помогут владельцам поврежденных домов после того, как специалисты оценят нанесенный ущерб.
Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.