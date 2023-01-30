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ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/popovka-1848518779.html
ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле
ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле - РИА Новости, 30.01.2023
ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле
Два дома и линия электропередачи в деревне Поповка Рыльского района Курской области повреждены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:45
2023-01-30T19:52
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Два дома и линия электропередачи в деревне Поповка Рыльского района Курской области повреждены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное - пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай… Также повреждена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий нападения противника", - сообщил Старовойт в Telegram-канале. Губернатор добавил, что власти помогут владельцам поврежденных домов после того, как специалисты оценят нанесенный ущерб. Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
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курская область
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курская область, рыльский район, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Украина, Роман Старовойт
19:45 30.01.2023 (обновлено: 19:52 30.01.2023)
 
ВСУ повредили два дома в деревне Поповка Курской области при обстреле

Старовойт: в деревне Поповка в Курской области при обстреле ВСУ были повреждены два дома

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Два дома и линия электропередачи в деревне Поповка Рыльского района Курской области повреждены в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины разрушил дом в Рыльском районе Курской области
"Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное - пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай… Также повреждена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий нападения противника", - сообщил Старовойт в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что власти помогут владельцам поврежденных домов после того, как специалисты оценят нанесенный ущерб.
Рыльский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
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