https://ria.ru/20230130/politseyskiy-1848528451.html
В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца
В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца - РИА Новости, 30.01.2023
В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца
Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:41
2023-01-30T20:41
2023-01-30T20:41
мемфис
теннесси
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат Теннесси, сообщает местный новостной канал WREG-TV. Также телеканал сообщает, что расследование продолжается, а сведения о роли Хемфилла в происшедшем не разглашаются. Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Николса и бросили на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мемфис, теннесси, в мире
В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца
WREG-TV: в Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти афроамериканца Николса
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат Теннесси, сообщает местный новостной канал
WREG-TV.
"(Престон) Хемфилл - шестой офицер, участвовавший в избиении Николса, имевшем смертельный исход. Пятеро других были уволены, им предъявлены обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами", - говорится в материале канала.
Также телеканал сообщает, что расследование продолжается, а сведения о роли Хемфилла в происшедшем не разглашаются.
Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Николса и бросили на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста.