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В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца - РИА Новости, 30.01.2023
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В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца
В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца - РИА Новости, 30.01.2023
В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца
Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:41
2023-01-30T20:41
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат Теннесси, сообщает местный новостной канал WREG-TV. Также телеканал сообщает, что расследование продолжается, а сведения о роли Хемфилла в происшедшем не разглашаются. Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Николса и бросили на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста.
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мемфис, теннесси, в мире
Мемфис, Теннесси, В мире
20:41 30.01.2023
 
В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца

WREG-TV: в Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти афроамериканца Николса

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат Теннесси, сообщает местный новостной канал WREG-TV.
"(Престон) Хемфилл - шестой офицер, участвовавший в избиении Николса, имевшем смертельный исход. Пятеро других были уволены, им предъявлены обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами", - говорится в материале канала.
Также телеканал сообщает, что расследование продолжается, а сведения о роли Хемфилла в происшедшем не разглашаются.
Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Николса и бросили на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста.
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