https://ria.ru/20230130/politseyskiy-1848528451.html

В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца

В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца - РИА Новости, 30.01.2023

В Мемфисе уволили шестого полицейского после смерти избитого афроамериканца

Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:41

2023-01-30T20:41

2023-01-30T20:41

мемфис

теннесси

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Шестой сотрудник полиции освобожден от должности в связи с избиением темнокожего Тайра Николса, скончавшегося после жесткого задержания в Мемфисе, штат Теннесси, сообщает местный новостной канал WREG-TV. Также телеканал сообщает, что расследование продолжается, а сведения о роли Хемфилла в происшедшем не разглашаются. Ранее полиция Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Николса и бросили на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мемфис, теннесси, в мире