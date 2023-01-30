https://ria.ru/20230130/pensiya-1848306038.html

В Хабаровске работница приюта получала пенсию за умершего постояльца

В Хабаровске работница приюта получала пенсию за умершего постояльца - РИА Новости, 30.01.2023

В Хабаровске работница приюта получала пенсию за умершего постояльца

Работница частного приюта для престарелых и инвалидов в Хабаровске обвиняется в мошенничестве после того, как два года получала пенсию за умершего постояльца,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:28

2023-01-30T08:28

2023-01-30T08:28

происшествия

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Работница частного приюта для престарелых и инвалидов в Хабаровске обвиняется в мошенничестве после того, как два года получала пенсию за умершего постояльца, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным надзорного ведомства, работница негосударственного приюта по договоренности с постояльцем, страдающим тяжелым заболеванием, получала за него в отделении почтовой связи пенсию, предъявляя его паспорт. "После смерти гражданина, обвиняемая, вводя сотрудников отделения почтовой связи в заблуждение относительно наличия у нее права на получение выплат, два года получала пенсию умершего. Противоправными действиями обвиняемой за 2020-2022 годы государству причинен ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей. Она обвиняется в совершении преступления по части 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - информирует прокуратура региона. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

https://ria.ru/20221012/podzheg-1823415620.html

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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия