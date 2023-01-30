https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848359288.html

МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею

МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею - РИА Новости, 30.01.2023

МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею

Возвращение ядерного оружия США на юг Корейского полуострова принесло бы неприятные последствия, этот шаг России неизбежно пришлось бы учитывать в своем... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:06

2023-01-30T12:06

2023-01-30T12:09

в мире

россия

корейский полуостров

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Возвращение ядерного оружия США на юг Корейского полуострова принесло бы неприятные последствия, этот шаг России неизбежно пришлось бы учитывать в своем оборонном планировании, заявили в понедельник в МИД РФ. "Особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на юг Корейского полуострова американского ядерного оружия, о чем стали открыто рассуждать в Республике Корея – этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, думаю, Китая", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20230130/konflikt-1848358624.html

россия

корейский полуостров

сша

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в мире, россия, корейский полуостров, сша, сергей лавров