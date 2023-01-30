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МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею
МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею - РИА Новости, 30.01.2023
МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею
Возвращение ядерного оружия США на юг Корейского полуострова принесло бы неприятные последствия, этот шаг России неизбежно пришлось бы учитывать в своем... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:06
2023-01-30T12:09
в мире
россия
корейский полуостров
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Возвращение ядерного оружия США на юг Корейского полуострова принесло бы неприятные последствия, этот шаг России неизбежно пришлось бы учитывать в своем оборонном планировании, заявили в понедельник в МИД РФ. "Особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на юг Корейского полуострова американского ядерного оружия, о чем стали открыто рассуждать в Республике Корея – этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, думаю, Китая", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
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в мире, россия, корейский полуостров, сша, сергей лавров
В мире, Россия, Корейский полуостров, США, Сергей Лавров
12:06 30.01.2023 (обновлено: 12:09 30.01.2023)
 
МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею

МИД: возвращение ядерного оружия США в Корею принесло бы неприятные последствия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Возвращение ядерного оружия США на юг Корейского полуострова принесло бы неприятные последствия, этот шаг России неизбежно пришлось бы учитывать в своем оборонном планировании, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на юг Корейского полуострова американского ядерного оружия, о чем стали открыто рассуждать в Республике Корея – этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, думаю, Китая", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 12:06
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