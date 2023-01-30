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В Подмосковье прооперировали новорожденного с "зеркальным" сердцем - РИА Новости, 30.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html
В Подмосковье прооперировали новорожденного с "зеркальным" сердцем
В Подмосковье прооперировали новорожденного с "зеркальным" сердцем - РИА Новости, 30.01.2023
В Подмосковье прооперировали новорожденного с "зеркальным" сердцем
Уникальную операцию по методу Фокера новорожденному с патологией пищевода и "зеркальным" сердцем провели врачи в Московском областном центре охраны материнства... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:52
2023-01-30T13:52
хорошие новости
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уникальную операцию по методу Фокера новорожденному с патологией пищевода и "зеркальным" сердцем провели врачи в Московском областном центре охраны материнства и детства, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Случай уникален тем, что сердце у малыша располагалось с правой стороны. И концы пищевода невозможно было соединить из-за большого расстояния между ним. Такое сочетание патологий встречается в 1% случаев. Поэтому мы впервые применили метод Фокера, то есть мы решили вырастить пищевод путем его вытяжения. Оперировали малыша в первые сутки жизни", - сказал заведующий хирургией новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили, слова которого приводятся в сообщении. Жительнице Московской области во время беременности диагностировали внутриутробную патологию плода - атрезию пищевода, при которой пищевод ребенка не имеет связи с желудком, то есть пища не попадает в желудок. Новорождённых с такой патологией оперируют в центре давно, но в этом случае осложнение было из-за "зеркального" расположения сердца, отметили в пресс-службе. "Лечение новорождённого проводилось в два этапа. На первом концы пищевода свели максимально близко друг к другу, начали их вытяжение – в день по 1 миллиметру, и так в течение недели. После того, как концы пищевода максимально сблизились, было выполнено сшивание пищевода. Обе операции выполнены через микропроколы", - уточняется в сообщении. По данным пресс-службы, в настоящий момент ребёнок питается самостоятельно, его жизни ничего не угрожает. Маму с малышом из больницы уже выписали.
https://ria.ru/20210920/operatsiya-1750962596.html
московская область (подмосковье)
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"Один на три миллиарда" – врач о редкой патологии новорожденной
Петербургские врачи вылечили новорожденную девочку из Ростова, которую привезли на восьмые сутки жизни с вывихом коленного сустава. Операцию провели за два часа. Современная методика помогла "поставить" малышку на ноги. Уникальность ее случая состоит в том, что в семье девочка уже второй ребенок с такой болезнью. Такая частота совпадений – один случай на три миллиарда, заявил травматолог-ортопед Детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины Николай Румянцев. По словам врачей, здоровью новорожденной ничего не угрожает.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
13:52 30.01.2023
 
В Подмосковье прооперировали новорожденного с "зеркальным" сердцем

Новорожденному с патологией пищевода и "зеркальным" сердцем провели операцию в Подмосковье

© Fotolia / rufousМладенец
Младенец - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Fotolia / rufous
Младенец. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уникальную операцию по методу Фокера новорожденному с патологией пищевода и "зеркальным" сердцем провели врачи в Московском областном центре охраны материнства и детства, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Случай уникален тем, что сердце у малыша располагалось с правой стороны. И концы пищевода невозможно было соединить из-за большого расстояния между ним. Такое сочетание патологий встречается в 1% случаев. Поэтому мы впервые применили метод Фокера, то есть мы решили вырастить пищевод путем его вытяжения. Оперировали малыша в первые сутки жизни", - сказал заведующий хирургией новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили, слова которого приводятся в сообщении.
Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске во время операции по исправлению порока клапана сердца - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября 2021, 13:37Хорошие новости
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
Жительнице Московской области во время беременности диагностировали внутриутробную патологию плода - атрезию пищевода, при которой пищевод ребенка не имеет связи с желудком, то есть пища не попадает в желудок. Новорождённых с такой патологией оперируют в центре давно, но в этом случае осложнение было из-за "зеркального" расположения сердца, отметили в пресс-службе.
"Лечение новорождённого проводилось в два этапа. На первом концы пищевода свели максимально близко друг к другу, начали их вытяжение – в день по 1 миллиметру, и так в течение недели. После того, как концы пищевода максимально сблизились, было выполнено сшивание пищевода. Обе операции выполнены через микропроколы", - уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящий момент ребёнок питается самостоятельно, его жизни ничего не угрожает. Маму с малышом из больницы уже выписали.
 
Хорошие новостиОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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