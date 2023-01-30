https://ria.ru/20230130/obstrel-1848353166.html
ВСУ вновь обстреляли Горловку
ВСУ вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.01.2023
ВСУ вновь обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:53
2023-01-30T11:53
2023-01-30T11:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что в 7.00 мск украинские войска выпустили по указанному району города шесть снарядов такого же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848311717.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ вновь обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров