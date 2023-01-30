https://ria.ru/20230130/obstrel-1848326936.html

ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра

ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра - РИА Новости, 30.01.2023

ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра

Украинские войска ночью обстреляли города Голая Пристань и Алёшки в Херсонской области, выпустив по ним и по окрестным сёлам 18 снарядов из ствольной... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:32

2023-01-30T10:32

2023-01-30T10:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

россия

вооруженные силы украины

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Голая Пристань и Алёшки в Херсонской области, выпустив по ним и по окрестным сёлам 18 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Голая Пристань, селе Крынки, городе Алешки, селе Кардашинка выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Алёшки, Скадовск. Жертвами этих ударов зачастую становятся мирные жители.

https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848274009.html

херсонская область

новая каховка

россия

днепр (река)

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херсонская область , новая каховка, россия, вооруженные силы украины, днепр (река)