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ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/obstrel-1848326936.html
ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра
ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра - РИА Новости, 30.01.2023
ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра
Украинские войска ночью обстреляли города Голая Пристань и Алёшки в Херсонской области, выпустив по ним и по окрестным сёлам 18 снарядов из ствольной... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:32
2023-01-30T10:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
россия
вооруженные силы украины
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Голая Пристань и Алёшки в Херсонской области, выпустив по ним и по окрестным сёлам 18 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Голая Пристань, селе Крынки, городе Алешки, селе Кардашинка выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Алёшки, Скадовск. Жертвами этих ударов зачастую становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848274009.html
херсонская область
новая каховка
россия
днепр (река)
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херсонская область , новая каховка, россия, вооруженные силы украины, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепр (река)
10:32 30.01.2023
 
ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам и селам левобережья Днепра

ВСУ ночью выпустили 18 снарядов по городам Голая Пристань и Алешки в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Голая Пристань и Алёшки в Херсонской области, выпустив по ним и по окрестным сёлам 18 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городе Голая Пристань, селе Крынки, городе Алешки, селе Кардашинка выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Алёшки, Скадовск. Жертвами этих ударов зачастую становятся мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаРоссияВооруженные силы УкраиныДнепр (река)
 
 
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