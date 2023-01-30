В Совфеде озабочены стремлением НАТО создать на Востоке аналог альянса
Член Совфеда Карасин назвал провокацией стремление НАТО создать на Востоке аналог альянса
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Аналог НАТО пытаются создать на Дальнем Востоке, эти действия носят провокационный характер, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Южной Корее с 29 по 30 января. Он уже встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином. В ходе встречи стороны обсудили проблему КНДР и отношения Южной Кореи с НАТО, заключив, что их необходимо укреплять. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетит Японию.
"Вояж генсека НАТО Столтенберга в Южную Корею и Японию – плохой знак для стабильности на Дальнем Востоке ... Потуги к созданию на Дальнем Востоке аналога НАТО, или пока его подпорку набирают обороты", - написал Карасин в своём телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что из тех стран "уже зазвучали воинственные призывы к расширению поставок оружия Украине, "борьбе с тиранией" и т.п.".
"С учётом геополитической ситуации и близости Китая действия НАТО носят откровенно провокационный характер! Другой квалификации этих действий просто не может быть", - заключил Карасин.
Ранее в Совете Федерации выразили мнение, что США используют Японию для формирования нового театра военных действий против России и Китая по образу и подобию Украины. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что США, делая из Японии очередной антироссийский и антикитайский таран, одновременно устраняет в её лице ещё одного своего глобального экономического конкурента.
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