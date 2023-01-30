https://ria.ru/20230130/nato-1848346264.html

В Совфеде озабочены стремлением НАТО создать на Востоке аналог альянса

В Совфеде озабочены стремлением НАТО создать на Востоке аналог альянса - РИА Новости, 30.01.2023

В Совфеде озабочены стремлением НАТО создать на Востоке аналог альянса

Аналог НАТО пытаются создать на Дальнем Востоке, эти действия носят провокационный характер, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:36

2023-01-30T11:36

2023-01-30T11:36

южная корея

япония

дальний восток

григорий карасин

йенс столтенберг

нато

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Аналог НАТО пытаются создать на Дальнем Востоке, эти действия носят провокационный характер, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Южной Корее с 29 по 30 января. Он уже встретился с главой МИД Южной Кореи Пак Чином. В ходе встречи стороны обсудили проблему КНДР и отношения Южной Кореи с НАТО, заключив, что их необходимо укреплять. С 30 января по 1 февраля Столтенберг посетит Японию. "Вояж генсека НАТО Столтенберга в Южную Корею и Японию – плохой знак для стабильности на Дальнем Востоке ... Потуги к созданию на Дальнем Востоке аналога НАТО, или пока его подпорку набирают обороты", - написал Карасин в своём телеграм-канале. Сенатор также отметил, что из тех стран "уже зазвучали воинственные призывы к расширению поставок оружия Украине, "борьбе с тиранией" и т.п.". Ранее в Совете Федерации выразили мнение, что США используют Японию для формирования нового театра военных действий против России и Китая по образу и подобию Украины. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что США, делая из Японии очередной антироссийский и антикитайский таран, одновременно устраняет в её лице ещё одного своего глобального экономического конкурента.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

южная корея

япония

дальний восток

россия

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южная корея, япония, дальний восток, григорий карасин, йенс столтенберг, нато, совет федерации рф, россия