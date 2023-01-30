https://ria.ru/20230130/lifty-1848439520.html

Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы

Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы - РИА Новости, 30.01.2023

Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы

Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:16

2023-01-30T15:16

2023-01-30T15:16

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шесть лифтов для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах столицы в 2022 году. Лифты появились в трех надземных пешеходных переходах: на пятом километре МКАД, на Боровском шоссе в районе дома 20, строение 1 и рядом с остановкой "Изваринская улица", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что подъемное оборудование установили в уже существующие шахты. Для комфорта в любое время года лифтовые шахты утеплили, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. Кроме того, в лифтовых кабинах и на этажных площадках установили современное освещение и системы видеонаблюдения – работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры. Уточняется, что в 2021 году специалисты установили 16 лифтов для маломобильных горожан на семи инженерных сооружениях. Среди них мост Богдана Хмельницкого, Братеевский мост, Андреевский пешеходный мост.

https://ria.ru/20230118/podemnik-1845639560.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва