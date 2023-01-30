Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы
© Telegram/Городское хозяйство МосквыСпециалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Шесть лифтов для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах столицы в 2022 году. Лифты появились в трех надземных пешеходных переходах: на пятом километре МКАД, на Боровском шоссе в районе дома 20, строение 1 и рядом с остановкой "Изваринская улица", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что подъемное оборудование установили в уже существующие шахты. Для комфорта в любое время года лифтовые шахты утеплили, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. Кроме того, в лифтовых кабинах и на этажных площадках установили современное освещение и системы видеонаблюдения – работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры.
Уточняется, что в 2021 году специалисты установили 16 лифтов для маломобильных горожан на семи инженерных сооружениях. Среди них мост Богдана Хмельницкого, Братеевский мост, Андреевский пешеходный мост.