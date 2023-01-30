Рейтинг@Mail.ru
Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230130/lifty-1848439520.html
Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы
Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы - РИА Новости, 30.01.2023
Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы
Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:16
2023-01-30T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438078_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6e853a876485155f3b71a7fa7a390046.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шесть лифтов для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах столицы в 2022 году. Лифты появились в трех надземных пешеходных переходах: на пятом километре МКАД, на Боровском шоссе в районе дома 20, строение 1 и рядом с остановкой "Изваринская улица", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что подъемное оборудование установили в уже существующие шахты. Для комфорта в любое время года лифтовые шахты утеплили, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. Кроме того, в лифтовых кабинах и на этажных площадках установили современное освещение и системы видеонаблюдения – работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры. Уточняется, что в 2021 году специалисты установили 16 лифтов для маломобильных горожан на семи инженерных сооружениях. Среди них мост Богдана Хмельницкого, Братеевский мост, Андреевский пешеходный мост.
https://ria.ru/20230118/podemnik-1845639560.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438078_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e7baec63f662b50024bec70eb1bc437f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
15:16 30.01.2023
 

Шестью лифтами для маломобильных людей оснастили надземные переходы Москвы

© Telegram/Городское хозяйство МосквыСпециалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году
Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты установили шесть лифтов для маломобильных горожан в надземных пешеходных переходах Москвы в 2022 году, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Шесть лифтов для маломобильных горожан установили в надземных пешеходных переходах столицы в 2022 году. Лифты появились в трех надземных пешеходных переходах: на пятом километре МКАД, на Боровском шоссе в районе дома 20, строение 1 и рядом с остановкой "Изваринская улица", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что подъемное оборудование установили в уже существующие шахты. Для комфорта в любое время года лифтовые шахты утеплили, нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. Кроме того, в лифтовых кабинах и на этажных площадках установили современное освещение и системы видеонаблюдения – работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры.
Уточняется, что в 2021 году специалисты установили 16 лифтов для маломобильных горожан на семи инженерных сооружениях. Среди них мост Богдана Хмельницкого, Братеевский мост, Андреевский пешеходный мост.
Подъемник для маломобильных жильцов
18 января, 09:53Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала