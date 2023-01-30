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В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке - РИА Новости, 30.01.2023
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В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке
В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке - РИА Новости, 30.01.2023
В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке
Семилетняя девочка провалилась под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, спасатели приступили к поиску, рассказали РИА... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:09
2023-01-30T18:08
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Семилетняя девочка провалилась под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, спасатели приступили к поиску, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 16.00 29 января поступило сообщение о том, что в районе улицы Ленинградская потерялась девочка семи лет. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что, предположительно, она провалилась под лед", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что утром в понедельник спасатели организовали поиски девочки, привлечены также две группы водолазов - всего 30 человек и 12 единиц техники.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:09 30.01.2023 (обновлено: 18:08 30.01.2023)
 
В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке

В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке Клязьма

© Фото : МЧС РоссииПоисковая операция на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области. 30 января 2023
Поисковая операция на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области. 30 января 2023 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : МЧС России
Поисковая операция на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области. 30 января 2023
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Семилетняя девочка провалилась под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, спасатели приступили к поиску, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 16.00 29 января поступило сообщение о том, что в районе улицы Ленинградская потерялась девочка семи лет. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что, предположительно, она провалилась под лед", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что утром в понедельник спасатели организовали поиски девочки, привлечены также две группы водолазов - всего 30 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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