https://ria.ru/20230130/led-1848435589.html

В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке

В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке - РИА Новости, 30.01.2023

В Подмосковье спасатели ищут девочку, провалившуюся под лед на реке

Семилетняя девочка провалилась под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, спасатели приступили к поиску, рассказали РИА... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:09

2023-01-30T15:09

2023-01-30T18:08

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Семилетняя девочка провалилась под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области, спасатели приступили к поиску, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 16.00 29 января поступило сообщение о том, что в районе улицы Ленинградская потерялась девочка семи лет. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что, предположительно, она провалилась под лед", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что утром в понедельник спасатели организовали поиски девочки, привлечены также две группы водолазов - всего 30 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20230117/spasenie-1845540166.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)