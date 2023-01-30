https://ria.ru/20230130/kurs-1848466784.html

Официальный курс доллара на вторник составил 69,59 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 69,59 рубля - РИА Новости, 30.01.2023

Официальный курс доллара на вторник составил 69,59 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,55 копейки - до 69,5927 рубля, курс юаня - на 5,52 копейки, до 10,3077 рубля, евро РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:37

2023-01-30T16:37

2023-01-30T16:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,55 копейки - до 69,5927 рубля, курс юаня - на 5,52 копейки, до 10,3077 рубля, евро - на 37,37 копейки, до 75,7799 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа