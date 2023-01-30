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Официальный курс доллара на вторник составил 69,59 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 69,59 рубля - РИА Новости, 30.01.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 69,59 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,55 копейки - до 69,5927 рубля, курс юаня - на 5,52 копейки, до 10,3077 рубля, евро РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:37
2023-01-30T16:37
2023-01-30T16:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,55 копейки - до 69,5927 рубля, курс юаня - на 5,52 копейки, до 10,3077 рубля, евро - на 37,37 копейки, до 75,7799 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник составил 69,59 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 69,59 рубля, евро — до 75,78 рубля