https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848366493.html

В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с COVID-19

Свыше 1,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:28

2023-01-30T12:28

2023-01-30T12:28

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1519, госпитализировано 102 человека, выздоровели 1376 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлено 1967 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 345 379 случая коронавируса, выздоровели 3 146 968 человек, умерли 47 876 человек.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии