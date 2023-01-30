https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848366493.html
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с COVID-19
Свыше 1,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:28
2023-01-30T12:28
2023-01-30T12:28
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Москве, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1519, госпитализировано 102 человека, выздоровели 1376 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлено 1967 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 345 379 случая коронавируса, выздоровели 3 146 968 человек, умерли 47 876 человек.
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_beaf953fd8cee62889659ac9fea67cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 102 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1519 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек