https://ria.ru/20230130/korona-1848363532.html

Тюменские власти продлили до 1 марта режим ограничений из-за коронавируса

Тюменские власти продлили до 1 марта режим ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 30.01.2023

Тюменские власти продлили до 1 марта режим ограничений из-за коронавируса

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции продлен в Тюменской области до 1 марта на фоне ухудшения... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:18

2023-01-30T12:18

2023-01-30T12:18

тюменская область

общество

здоровье - общество

тюменская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 30 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции продлен в Тюменской области до 1 марта на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Ухудшение эпидситуации по коронавирусу наблюдается на протяжении трех недель, с 23 по 29 января зарегистрирован рост заболеваемости на 35% по сравнению с предыдущей неделей, приводятся данные регионального управления Роспотребнадзора. "Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 марта. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба", - следует из сообщения. На прошлой неделе в регионе ежедневно регистрировалось более 100 случаев заболевания коронавирусом, наибольший прирост зафиксирован в возрастной группе от 18 до 29 лет. В 95% случаев болезнь протекает в легкой форме. Количество коек для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области соответствует нормативам Минздрава РФ, добавляют в областном департаменте здравоохранения.

https://ria.ru/20230128/koronavirus-1848088785.html

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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общество, здоровье - общество, тюменская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)