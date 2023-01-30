https://ria.ru/20230130/konsultatsiya-1848309127.html

Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям

Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям - РИА Новости, 30.01.2023

Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям

Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, считает их проведение полезным для сверки часов, но сроков еще нет, заявил в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:56

2023-01-30T08:56

2023-01-30T09:15

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, считает их проведение полезным для сверки часов, но сроков еще нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли в Стамбуле в декабре. Комментируя их итоги, Рябков в интервью РИА Новости отметил, что вопрос о численности диппредставительств РФ и США не обсуждался. В целом же ситуация в этой сфере "достаточно запутанная и имеет свою предысторию", поэтому "важен в принципе диалог по этим сюжетам, мы его будем продолжать", добавил он.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230130/dsnv-1848305489.html

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сша

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва