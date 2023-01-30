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Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям - РИА Новости, 30.01.2023
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Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям
Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям - РИА Новости, 30.01.2023
Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям
Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, считает их проведение полезным для сверки часов, но сроков еще нет, заявил в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:56
2023-01-30T09:15
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, считает их проведение полезным для сверки часов, но сроков еще нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли в Стамбуле в декабре. Комментируя их итоги, Рябков в интервью РИА Новости отметил, что вопрос о численности диппредставительств РФ и США не обсуждался. В целом же ситуация в этой сфере "достаточно запутанная и имеет свою предысторию", поэтому "важен в принципе диалог по этим сюжетам, мы его будем продолжать", добавил он.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Москва
08:56 30.01.2023 (обновлено: 09:15 30.01.2023)
 
Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям

Рябков: Россия готовится к консультации с США по отношениям, но сроков пока нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, считает их проведение полезным для сверки часов, но сроков еще нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли в Стамбуле в декабре. Комментируя их итоги, Рябков в интервью РИА Новости отметил, что вопрос о численности диппредставительств РФ и США не обсуждался. В целом же ситуация в этой сфере "достаточно запутанная и имеет свою предысторию", поэтому "важен в принципе диалог по этим сюжетам, мы его будем продолжать", добавил он.
"Что касается следующего раунда российско-американских консультаций, то на сегодняшний день их сроки и место не определены. В целом считаем их полезными для сверки часов. Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня", - подчеркнул замминистра.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
08:17
Рябков заявил о приверженности России ДСНВ
 
РоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковМосква
 
 
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