08:56 30.01.2023 (обновлено: 09:15 30.01.2023)
Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям
Рябков: Россия готовится к консультации с США по отношениям, но сроков пока нет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, считает их проведение полезным для сверки часов, но сроков еще нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли в Стамбуле в декабре. Комментируя их итоги, Рябков в интервью РИА Новости отметил, что вопрос о численности диппредставительств РФ и США не обсуждался. В целом же ситуация в этой сфере "достаточно запутанная и имеет свою предысторию", поэтому "важен в принципе диалог по этим сюжетам, мы его будем продолжать", добавил он.
"Что касается следующего раунда российско-американских консультаций, то на сегодняшний день их сроки и место не определены. В целом считаем их полезными для сверки часов. Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня", - подчеркнул замминистра.